17/09/2023 - Salud

El tiempo excesivo frente a la pantalla contribuyen a la miopía

En 2020, alrededor del 30% de la población mundial fue diagnosticada con miopía, y solo el 4% se clasificó como miopía alta (pacientes que superan los 5 grados). Sin embargo, las proyecciones indican que, en 2050, alrededor del 50% de la población mundial será considerada miope y el 10%, miope alta.

La preocupación de los oftalmólogos va más allá de la simple dificultad que tienen los pacientes para ver de lejos, ya que la miopía está fuertemente asociada con enfermedades oculares graves, como el glaucoma y el desprendimiento de retina, que pueden provocar ceguera.

En entrevista con Agência Brasil , el director de la Sociedad Brasileña de Oftalmología, Ian Curi, detalló específicamente el aumento del diagnóstico de miopía en niños y su relación directa con el tiempo frente a las pantallas, ya sean teléfonos inteligentes, tabletas o televisores . Curi advierte sobre los casos de la llamada miopía temprana, cuando los signos del trastorno aparecen incluso en niños menores de 5 años, pero sólo deben observarse en la adolescencia temprana.

Para el experto, la máxima insistentemente repetida en el pasado sigue vigente: el tiempo frente a la pantalla debe controlarse en la infancia: cuanto más lejos del dispositivo electrónico, mejor.

Curi también señala otro factor fuertemente asociado a la miopía infantil: el encierro. Según el médico, los niños que no están expuestos con frecuencia a ambientes exteriores con iluminación natural tienen un mayor riesgo de desarrollar el trastorno. Como la miopía tiende a crecer hasta estabilizarse, alrededor de los 20 años, cuanto antes se diagnostique, mayores serán las posibilidades de que el niño se convierta en un adulto que tendrá que lidiar con enfermedades asociadas y la posibilidad de ceguera. Incluso la cirugía refractiva para corregir el grado no ayuda por completo, ya que la visión mejora, pero los riesgos de afecciones relacionadas persisten.

Aquí están los principales extractos de la entrevista:

Agência Brasil: ¿Hay un aumento en el número de niños diagnosticados con miopía en los consultorios de oftalmología, incluso entre niños que no tienen el rasgo genético?

Ian Curi: Hay un aumento en esta prevalencia, sí. Es un fenómeno global. Hay, además de la genética, factores conductuales y ambientales que pueden provocar este aumento. El número de horas y el uso de la visión de cerca, principalmente a través de móviles y tabletas y otros dispositivos electrónicos portátiles, se asocian en realidad con el desarrollo de una miopía más temprana y también con la progresión del grado de aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico.

Agência Brasil: ¿Qué se consideraría desarrollo temprano de la miopía?

Ian Curi: Esos grados bajos de miopía, en general, aparecen en la adolescencia temprana, alrededor de los 11 o 12 años. Comienzan con un grado bajo y, a lo largo de la adolescencia, desarrollan una progresión leve y terminan con grados relativamente bajos a moderados, es decir, son pacientes que no desarrollarán una miopía alta. Pero hoy tenemos niños que desarrollan miopía a los 4, 5 y 6 años. Y cuanto más temprano sea la aparición de la miopía, más probable será que la miopía sea muy alta. Además de los factores genéticos, que lamentablemente no son modificables, esto está asociado a factores ambientales como el uso excesivo de la pantalla.

Otro factor que contribuye a ello es el confinamiento. Los niños que no están expuestos a ambientes exteriores grandes e iluminados con luz natural también desarrollan más miopía. Así, una receta para evitar que los niños desarrollen miopía o progresen tanto de grado sería un menor uso de aparatos electrónicos portátiles y más tiempo expuestos a actividades al aire libre con luz natural del día, que funciona como elemento protector.

Hoy en día, a diferencia de lo que existía en la generación anterior, los padres miopes no tenían la oportunidad de recibir ningún tratamiento contra la progresión de la miopía. A día de hoy, una persona miope de 35 años no se ha sometido a ningún tratamiento para esta miopía. Ella iba al oftalmólogo, él aumentaba la graduación de sus gafas hasta que la graduación desaparecía, a veces, con graduaciones muy altas. La novedad es que, en los últimos años, hemos contado con tratamientos para reducir la progresión de la miopía. Cuando hay un niño que comienza con miopía, y ésta va progresando, existen algunos tipos de tratamiento que hacen que el aumento o aumento de este grado sea más lento. Somos capaces de frenarel aumento de nota ronda el 60% y el 70%. Evidentemente esto repercutirá en la nota final. Los niños que reciben tratamiento progresan menos y terminan con calificaciones más bajas. Como resultado, al final tenemos niños con menos enfermedades oculares como glaucoma, degeneración macular y desprendimiento de retina, enfermedades muy graves que se asocian con una alta miopía.



Cuando se realiza una cirugía mayor, no se cambia el tamaño del globo ocular. Simplemente haces un cambio en la superficie de los ojos para cambiar el grado. Pero el tamaño del globo ocular, que se alcanzó durante la infancia y la adolescencia con el crecimiento de la miopía, no se modifica. Si tienes, por ejemplo, una persona con 10 grados de miopía y, por tanto, tiene un globo ocular mucho más largo de lo habitual, si se le realiza cirugía refractiva, y se pone el grado a cero, el tamaño del globo ocular no se modifica y sigue corriendo los mismos riesgos que una persona que tiene 10 grados de miopía.

Agência Brasil: En el caso de la miopía, ¿cuanto más temprano aparece, mayores son las posibilidades de alcanzar niveles elevados en la vida adulta? ¿Cuándo se estabiliza la condición?

Ian Curi: Cuanto antes aparezca la miopía, mayor será el grado final. El grado de miopía progresa entre los 19 y los 20 o 21 años. En términos generales, si empiezas demasiado pronto, tienes muchos años por delante para subir de grado. Tus posibilidades de alcanzar una miopía alta, grados superiores a 5, y acabar teniendo otras enfermedades asociadas a la miopía alta aumentan mucho.

Agência Brasil: Algunos expertos recomiendan que, si los padres tienen que elegir el tipo de pantalla que usará el niño, esta debe ser lo más grande posible. ¿Funciona?

Ian Curi: En realidad, tiene que ver con la distancia. En el caso de pantallas más grandes se tiende a colocarla a mayores distancias. Cuanto más cerca esté de los ojos, mayor será la influencia en el desarrollo de la miopía. Tenemos que priorizar las pantallas que están alejadas de nuestros ojos. La televisión, en este sentido, no es tan dañina como el móvil, que está mucho más cerca. Incluso tenemos escuelas en la parte oriental del mundo, en Asia, que han desarrollado mecanismos para garantizar que los niños no trabajen tan cerca del papel o de las pantallas. Colocan pantallas reales para mantener al niño alejado de la pantalla. Estas escuelas también están aumentando el número de ventanas y reduciendo el número de cortinas, para que la luz natural entre en las aulas.

Agência Brasil: Esas reprimendas que escuchábamos de nuestras madres y abuelas, pidiéndonos que nos alejáramos de la televisión, ¿siguen siendo válidas entonces?

Ian Curi: Sí. Y hay otra cosa: las abuelas también decían que leer con muy poca luz también parece estar implicado en la progresión de la miopía. La abuela, cuando se quejaba de que el niño leía con poca o poca luz, tenía razón, como casi siempre tienen las abuelas. Esta es otra recomendación: la lectura debe realizarse en ambientes luminosos e iluminados, no con poca luz.

Agência Brasil: ¿Cuál es la orientación de la Sociedad Brasileña de Oftalmología sobre la frecuencia con la que un niño debe ser evaluado por un especialista?

Ian Curi: Considerando a niños sanos, sin quejas, para exámenes de rutina, la recomendación es, cuando sea posible, que se sometan al primer examen entre los 6 meses y el primer año de vida. Luego, hay un examen muy recomendable entre los 3 y los 5 años de vida, pero preferiblemente a los 3 años. En esta etapa es posible detectar situaciones de forma temprana y los tratamientos acaban siendo más efectivos. El niño en desarrollo responde mucho mejor al desarrollo que los niños mayores.

Agência Brasil: ¿A qué señales deben prestar atención los padres?

Ian Curi: En relación específicamente con la miopía, el gran signo es la dificultad para ver de lejos. La miopía causa dificultad con la visión de lejos. Entonces, el acercamiento del objeto de interés es una gran señal, pero hay niños que entrecierran los ojos, que se rascan excesivamente los ojos cuando exigen algo de atención visual. Otros signos de enfermedades oftalmológicas que son importantes son el desarrollo de estrabismo o desviación ocular, ojos rojos. El consejo es llevar al niño al oftalmólogo rápidamente.

Agência Brasil: ¿Existe algún tipo de regulación del tiempo de pantalla permitido para cada grupo de edad infantil?

Ian Curi: En general, los datos de las sociedades de pediatría recomiendan que, hasta los 2 años, los niños no deben tener ningún contacto con dispositivos electrónicos, excepto en situaciones que impliquen una interacción social con una familia que vive lejos. Ese niño podrá hacer una videollamada con sus abuelos, por ejemplo. Pero, por norma general, antes de los 2 años el contacto con las pantallas es nulo, porque éstas no sólo dañan los ojos, cuando se introducen tempranamente, sino que también interfieren en el desarrollo cognitivo del niño. El desarrollo del cerebro se ve afectado negativamente cuando los niños se exponen a las pantallas demasiado temprano. Entre los 2 y los 5 años ya permitimos una hora diaria de contacto con la pantalla. De 6 a 10 años, entre una y dos horas, aproximadamente, y siempre con control parental del contenido.

Agência Brasil: ¿Existe la posibilidad de que la miopía retroceda? ¿En casos de intervención quirúrgica, por ejemplo?

Ian Curi: La miopía prácticamente nunca se reduce. La tendencia es siempre a aumentar, durante la infancia y la adolescencia. Existe la creencia popular de no preocuparse demasiado por el aumento de grado porque luego, ya de adulto, el niño puede ser operado. Esto es lo que llamamos cirugía refractiva para corregir el grado. Sin embargo, vale la pena mencionar una advertencia: la miopía se produce debido al crecimiento del globo ocular. Cuanto más crece, más aumenta el grado de miopía. Es una relación proporcional. Y es precisamente este tamaño excesivo del ojo el que genera problemas oftalmológicos asociados a la miopía, el desprendimiento de retina y las enfermedades maculares.

Por eso tenemos que luchar por causas, para conseguir que los niños alcancen niveles más bajos de miopía al final de la adolescencia. La cirugía no resuelve el problema. Existen determinadas modalidades de tratamiento, como colirios con medicación antiprogresión, lentes de contacto especiales que actúan contra la progresión de la miopía y lentes para gafas que también funcionan en este sentido.

