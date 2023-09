AMPLIAR Planta procesadora de piña de gran demanda en la región

14/09/2023 - Economía

Cochabamba logra récord en sus exportaciones, impulsadas por la industria manufacturera

Impulsadas por las ventas de la industria de manufacturas con $us 342 millones, hidrocarburos $us 101 millones, el sector agropecuario $us 55 millones y minería con $us 44 millones, en 2022, las exportaciones del departamento de Cochabamba alcanzaron a $us 541 millones, valor que logró un récord histórico y a junio de 2023 las ventas externas ascienden a $us 368 millones, 20% superior a similar período.

Según un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) de Cochabamba creció en 4,3%, logrando superar el decrecimiento de 2020 cuando estaba en -9,7% por la deficiente administración del gobierno transitorio y el impacto de la pandemia del Covid-19.

El PIB per cápita llegó a $us 2.804 en 2021, mientras que el tamaño de la economía cochabambina alcanzó un valor de $us 5.852 millones.

En el marco de la dinamización del mercado interno, las ventas de los restaurantes a junio 2023 suman Bs 388 millones, un incremento del 15% en comparación con el mismo período de 2022. De igual forma las ventas de los supermercados llegan a Bs 80 millones y un aumento del 6%, respecto al período señalado.

En 2022 se registraron 61.218 empresas activas en Cochabamba y entre 2006 y 2019 se crearon 43.464 nuevas empresas por el fortalecimiento del mercado interno.

A julio de 2023 los depósitos del sistema financiero alcanzaron a $us 3.257 millones, los créditos bordean $us 5.489 millones, indicadores que demuestran la solvencia de las entidades bancarias.

Los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) registraron un valor por $us 806 millones y se benefició a 16.514 familias cochabambinas con la adquisición de una vivienda propia.

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) también impulsa el sector productivo y entre junio de 2007 y junio de 2023 ya se otorgaron créditos por $us 106,1 millones, el 95% se destinó al sector de alimentos, textiles y maderas.

A julio de 2023 se observa que las recaudaciones tributarias están en Bs 2.898 millones con un aumento del 10% respecto a julio de 2022, cuando estaba en Bs 2.644 millones, datos que reflejan la recuperación de la economía del departamento.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 prevé una inversión pública para el departamento de Cochabamba de Bs 2.681 millones, el 47% se destinará a proyectos productivos, el 26% a proyectos de infraestructura, 26% a proyectos del área social y 1% a proyectos multisectoriales para contribuir a fortalecer la economía local.

Entre los principales proyectos programados se encuentran: La construcción de la planta de generación hidroeléctrica Ivirizú, de la represa Angostura, de redes de gas domiciliario, de la planta de industrialización de la papa y de la planta de transformación de cereales y frutas.

También está la construcción de la planta procesadora de trigo y derivados, de la línea amarilla del Tren Metropolitano, de la doble vía tramo central “El Sillar”, de la vía férrea Montero -Bulo Bulo, entre otros.

La regalía departamental y transferencias a los gobiernos locales y la universidad pública fueron por Bs 2.773 millones en 2022 y, a agosto de 2023, ya se transfirieron Bs 1.824 millones.

La pobreza moderada en Cochabamba se redujo de 46,6% en 2020 a 37% en 2021, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 15,3% a 10,6% en el período mencionado. En cuanto al índice de Gini también se registra un descenso de 0,42% a 0,41%.

Este indicador toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso, es decir que las medidas de redistribución de ingresos que aplica el Gobierno permiten reducir este coeficiente.

Bonos sociales

La mejora de los indicadores sociales es otra de las prioridades del Gobierno nacional, por esa razón se aplican medidas que ayudan a profundizar la redistribución de ingresos a través de bonos sociales que beneficia a la población más vulnerable.

En ese contexto, en 2022, el Bono Juancito Pinto benefició a 424.843 estudiantes de escuelas fiscales y de convenio con la erogación de Bs 85 millones. Con esta medida se busca reducir el abandono escolar y los estudiantes puedan culminar el bachillerato.

Con el Bono Juana Azurduy se benefició a 24.436 madres, niñas y niños menores de 2 años, a julio de 2023, con un desembolso de Bs 21 millones. Este bono incentivó a las madres a realizar sus controles prenatales y reducir la mortalidad materna infantil.

La Renta Dignidad se entregó a 211.347 adultos mayores a julio de 2023 con un desembolso por Bs 391 millones. Con estos recursos económicos se alivia de alguna forma los gastos de esta población y cubre parte de sus necesidades básicas.