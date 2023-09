AMPLIAR Los ministros siguieron la votación del ponente, Alexandre de Moraes

14/09/2023 - Golpistas

El Supremo condena a 17 años al primer acusado por la asonada de enero en Brasil

La Corte Suprema de Brasil condenó este jueves a 17 años de prisión al primero de los 1.390 acusados por la asonada del 8 de enero. En ese día una horda de activistas de extrema derecha asaltó las sedes de los tres poderes de la nación, ocho días después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sigue.

La mayoría de ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó ayer jueves a Thiago de Assis Mathar a 14 años de prisión. Es el segundo imputado juzgado por los actos golpistas del 8 de enero.

Los ministros siguieron la votación dada por el ponente, el ministro Alexandre de Moraes , y entendieron que el acusado cometió cinco delitos: asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, daño calificado con violencia y amenaza grave. y deterioro del patrimonio catalogado.

También se decidió que el condenado deberá pagar conjuntamente con otros investigados la cantidad de R$ 30 millones en compensación por su participación en la depredación.

El imputado se encontraba en el Palacio do Planalto, donde fue detenido por la Policía Militar. Continúa recluido en el penal de Papuda, en el Distrito Federal.

El acuerdo de condena por los cinco crímenes fue apoyado por los ministros Cristiano Zanin, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes y Rosa Weber.

Nunes Marques sólo reconoció la condena por los dos delitos contra la propiedad y absolvió a los imputados por golpe de Estado y violación del Estado democrático. André Mendonça y Luís Roberto Barroso fueron condenados por cuatro delitos.

La defensa de Thiago Mathar declaró que no participó en la depredación del Palacio do Planalto. Según el abogado Hery Waldir, Thiago se estaba "manifestando pacíficamente". Según la versión del defensor, él no participó en la depredación del Palacio y entró al edificio para “refugiarse”.