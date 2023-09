13/09/2023 - Jaldo

"La educación es tomada como una verdadera política de Estado"

Así lo aseguro el vicegobernador tras llegar a un nuevo acuerdo salarial con los representantes gremiales de los maestros tucumanos.

Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó hoy al mediodía un encuentro donde se llevó a cabo la firma del acuerdo salarial para septiembre y octubre con los representantes gremiales de ATEP, APEMyS, AMET y UDT.

“Como gobierno de la provincia, no hay dudas que la educación es tomada como una verdadera política de Estado”, resaltó Jaldo tras la rúbrica que permitirá a Tucumán continuar con el dictado normal de las clases en todos los establecimientos.

Al anunciar el acuerdo, el gobernador electo felicitó a los representantes sindicales y a la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, y al ministro de Economía, Eduardo Garvich, “quienes llevaron a cabo las negociaciones con diferentes propuestas de idas y vueltas, siempre buscando lo mejor para la docencia tucumana”.

En este sentido, Jaldo destacó la definición de “acuerdo histórico” que usaron los representantes de los docentes y dijo que “consiguieron lo mejor que hoy se pudo dar, que seguramente muchas veces es importante, pero no suficiente, por estos problemas que vivimos de las variables macroeconómicas, que no se detienen muchas veces, como la inflación; pero sí, dicho por ellos mismos, un muy buen arreglo, ellos usaron el término histórico y como gobierno de la provincia no hay duda que la educación es tomada como una verdadera política de Estado”.

Por último, el vicegobernador apostó al diálogo y aseguró que así continuará el contacto con los secretarios generales y las autoridades de educación, con quienes “analizaremos no solo las cuestiones salariales, sino también ver las cuestiones edilicias, las condiciones en la que los docentes dictan clases y en que nuestros alumnos, tanto de capital como del interior concurran a la escu

ela”.