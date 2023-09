AMPLIAR Gravez daños sufrieron ciudades de Rio Grande do Sul

12/09/2023 - Inundaciones

Lula anuncia asistencia del BNDES para Rio Grande do Sul

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció, anoche que el gobierno federal concederá 1.000 millones de reales en préstamos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para ayudar a recuperar la economía de Rio Grande do Sul. que sufre los devastadores efectos de un ciclón extratropical que azotó varias regiones del estado la semana pasada.

Además, Lula informó que otros 354 mil trabajadores con contrato laboral podrán acceder a los recursos depositados en las cuentas del Fondo de Indemnización por Cesantías (FGTS).

"Tomamos la decisión de conceder un préstamo del BNDES de R$ 1 mil millones para ayudar a recuperar la economía de todas las ciudades y, al mismo tiempo, liberar R$ 600 millones del Fondo de Garantía [del Tiempo de Servicio] para atender a 354 mil trabajadores que tienen un Fondo de Garantía", dijo el presidente en un vídeo difundido en las redes sociales después de una reunión, en el Palacio de Alvorada, con ministros que forman parte de un grupo de trabajo creado para abordar la situación en el estado del país del Sur.

"Lo que puedo garantizar a la población de Rio Grande do Sul, a la población de la región afectada por las lluvias, es que el gobierno federal no dejará de satisfacer las necesidades de la población de la región, ya sean pequeñas y "Los medianos empresarios, los residentes, las personas que perdieron sus casas. Vamos a cuidar a la gente con mucho cuidado porque la gente no puede sufrir como está sufriendo", añadió Lula.

El domingo pasado, estuvo personalmente en la región el vicepresidente Geraldo Alckmin, cuando ocupó temporalmente la Presidencia de la República con motivo del viaje de Lula a la India. En esa ocasión, Alckmin anunció la disponibilidad de R$ 741 millones en ayuda al gobierno de Rio Grande do Sul. Alckmin visitó el municipio de Lajeado, en Rio Grande do Sul, en la región de Vale do Taquari, una de las más afectadas, donde se reunió con alcaldes locales, ministros y el gobernador Eduardo Leite.

Las lluvias en Rio Grande do Sul, que comenzaron el lunes de la semana pasada, ya han dejado casi 50 muertos y alrededor de 8.000 personas sin hogar.