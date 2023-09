AMPLIAR Desde la semana pasada, las lluvias han afectado a más de 150.000 personas en Rio Grande do Sul

11/09/2023 - Desastre

Defensa Civil de Rio Grande do Sul pide que se done kits de limpieza

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul solicitó, ayer lunes, prioridad en la donación de kits de limpieza. Desde la semana pasada, decenas de familias en el estado han perdido o han tenido que dejar sus hogares destruidos por las fuertes lluvias e inundaciones.

Sigue.

“La principal necesidad en este momento es material de limpieza, especialmente en esta etapa en la que el Gobierno, la comunidad y los voluntarios están limpiando casas y calles”, explica.

Entre los productos solicitados se encuentran baldes, escobas, escobas, guantes y botas de caucho.

Respecto a los artículos de uso personal, las familias afectadas necesitan pañales, ropa interior, sábanas y mantas, según Defensa Civil.

Según Defensa Civil, en este momento no es necesario donar prendas de vestir y alimentos perecederos, ya que los stocks están completos.

“La Defensa Civil está inmensamente agradecida por la cadena de solidaridad que se formó y que nos permitió acumular rápidamente grandes stocks. Pero, de momento, la ropa y los alimentos, especialmente los perecederos, no son necesarios. Solicitamos a la población orientar este gran grupo de ayudas para que podamos ser más asertivos en los elementos que más necesitamos para ayudar en la reconstrucción”, explicó el jefe de la Casa Militar y coordinador estatal de Protección y Defensa Civil, coronel Luciano Boeira. .

Más de 150 mil habitantes de Rio Grande do Sul fueron afectados por las lluvias. Hasta la fecha se han confirmado 46 muertes.

Donaciones en efectivo

Banco do Brasil 001

Sucursal: 1607-1

Cuenta: 51.000-9

Clave PIX: pix.enchentesrs@fbb.org.br

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Las donaciones también se pueden hacer en efectivo. El Banco do Brasil informó que, en cuatro días de campaña, logró recaudar alrededor de R$ 1 millón. La institución, a través de la Fundación BB - brazo social del banco - donó R$ 500 mil.

Según el banco, los montos recaudados se destinarán a Acción Ciudadana contra el Hambre, la Miseria y por la Vida, institución sin fines de lucro que comprará y distribuirá alimentos, kits de higiene y limpieza.

El banco informó que evalúa la necesidad, caso por caso, de renegociar financiamiento para 115.000 personas y empresas que se encuentran en zonas afectadas por las lluvias.

Si desea donar a la Fundação BB, los datos bancarios son:

Inundaciones Rio Grande do Sul

El gobierno estatal creó una clave PIX de cuenta bancaria para recibir donaciones en cantidades. Los datos son:

PIX de la cuenta SOS Rio Grande do Sul

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Fuente: Agencia Brasil