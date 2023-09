AMPLIAR Delegación del gobierno federal visitará el estado el domingo

08/09/2023 - 44 muertos

Gobierno de Brasil anuncia ayuda de emergencia para ciudades afectadas por ciclón

El presidente en ejercicio, Geraldo Alckmin, anunció la transferencia de recursos de la Unión a las alcaldías de Rio Grande do Sul en situaciones de calamidad y emergencia debidamente reconocidas por el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional (MDR).

Sigue.

Para calcular la transferencia, el gobierno considerará el valor de R$ 800 por persona afectada por las consecuencias del paso del ciclón extratropical en esas localidades.

Alckmin aclaró que los recursos provendrán del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (MDS) con el objetivo de ayudar a los gobiernos locales a brindar asistencia a las familias sin hogar.

“Vamos a liberar 800 reales por persona para que los gobiernos locales puedan brindar asistencia a quienes perdieron sus viviendas”, dijo Geraldo Alckmin, después de una reunión con diez ministros, en el Palacio de Planalto.

El ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias, explicó que la transferencia de recursos dependerá de la presentación, por parte de los municipios de Rio Grande do Sul, de la lista de personas afectadas por las fuertes lluvias.

Wellington Dias destacó que, aunque 79 municipios tienen la situación de calamidad reconocida por el gobierno federal, este número podría aumentar. “El reconocimiento podría llegar hoy a 83 municipios. Ahora cada municipio presentará una lista del número de personas sin hogar que hay y estamos autorizados a atender a todos”.

Séquito

El ministro de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Paulo Pimenta, anunció que el presidente en funciones encabezará una delegación de ministros en visita a los municipios de Rio Grande do Sul, el próximo domingo por la mañana (10). Los miembros del gobierno federal desembarcarán en Lajeado y deberán dirigirse a Roca Sales y Arroio do Meio.

“Vamos a reunirnos una vez más con el gobierno estatal, reunirnos con los alcaldes, visitar las regiones afectadas para organizar, más aún, este apoyo necesario que el gobierno federal está brindando al gobierno estatal y a las alcaldías, especialmente para las comunidades más afectadas”, dijo Pimenta.

Alckmin también confirmó el envío de 20.000 cestas de alimentos. De ellos, 5.000 llegarán este domingo.

Además, se creará una sala de situación del gobierno federal en Rio Grande do Sul para reforzar la asistencia de emergencia a las ciudades afectadas por el ciclón extratropical. La coordinación de este grupo estará a cargo del comandante del Comando Militar Sur, general de Ejército Hertz Pires do Nascimento.

Geraldo Alckmin ocupa el cargo de presidente durante el viaje de Luiz Inácio Lula da Silva a Nueva Delhi, India, para participar de la Cumbre del G20 .

Lula

Preguntado por los periodistas por qué Lula no visitó a las víctimas del ciclón en Rio Grande do Sul, Alckmin afirmó que el gobierno está comprometido a resolver la cuestión. “Sus ministros estuvieron allí [el miércoles]. El presidente [Lula] tuvo ayer 7 de septiembre y no había manera de salir. El día anterior [el presidente Lula] tuvo un problema de salud, pero todo el gobierno está comprometido a servir a la región”.

En la red social X (ex Twitter), Lula afirmó que instruyó al gobierno a estar "preparado". "Pronto, @geraldoalckmin y los ministros de nuestro gobierno formaron un comité permanente para apoyar a Rio Grande do Sul. Estamos actuando en todos los frentes. Se están fabricando maquinaria, tractores, distribución de 20.000 cestas de alimentos y kits de salud para unas 15.000 personas. disponibles", dijo.

Situación

Las intensas lluvias provocaron 44 muertos , según el último informe de la Defensa Civil del estado, divulgado la noche del jueves (7). Todavía hay 25 personas desaparecidas, 43 heridos, 2.944 personas sin hogar y 7.607 desplazados, en 83 ciudades. El gobierno estatal estima que más de 120.000 personas se han visto afectadas.