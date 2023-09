AMPLIAR Los territorios aprobados están en los estados de Acre y Amazonas.

05/09/2023 - Justicia

Lula firma demarcación de dos tierras indígenas en la Amazonía

En el Día de la Amazonía , celebrado ayer martes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó la demarcación de dos nuevas tierras indígenas en el país, último paso antes de la regularización definitiva de las áreas. Los territorios de Rio Gregório, en Tarauacá, en Acre, zona de ocupación tradicional de los pueblos Katukina y Yawanawá, con más de 187,1 mil hectáreas, y de Acapuri de Cima, en Fonte Boa, en Amazonas, caracterizados como de ocupación por el pueblo Kokama, que posee más de 18,3 mil hectáreas.

Sigue.

“Proteger nuestros territorios es garantizar nuestra vida indígena, asegurar nuestra diversidad y enfrentar las emergencias climáticas”, afirmó la Ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara.

Nuevamente enfatizó el papel de las áreas indígenas en la protección del bosque. "Nosotros, los pueblos indígenas, guardianes de la Madre Tierra, somos el 5% de la población mundial, pero protegemos el 82% de la biodiversidad mundial. Y buena parte de esa preservación es dentro del territorio amazónico", afirmó. "Si queremos lograr este bien común, proteger la vida en la Tierra, necesitamos que nuestras vidas y nuestros derechos estén garantizados", añadió.

Paralizada durante el gobierno de Bolsonaro, la demarcación de tierras indígenas fue retomada en el actual gobierno. Además de las zonas de este martes, el presidente Lula ya había firmado la demarcación de seis territorios en abril de este año. En esa ocasión, los territorios de Arara do Rio Amônia, en Acre, Kariri-Xocó, en Alagoas, Rio dos Índios, en Rio Grande do Sul, Tremembé da Barra do Mundaú, en Ceará, Avá-Canoeiro, en Goiás, y Uneiuxi , en el Amazonas.

Actualmente, existen 761 tierras indígenas en los registros de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). Estas áreas representan aproximadamente el 13,75% del territorio brasileño, ubicándose en todos los biomas, especialmente en la Amazonía Legal. De este total, 475 están regularizados, ocho homologados, 73 declarados. Hay 44 áreas delimitadas y hay 137 en estudio para demarcación. Además, hay alrededor de 478 reclamos de pueblos indígenas bajo análisis previo por parte de la Funai, sin procesos en curso.

Durante el evento, el Presidente Lula también anunció una serie de acciones territoriales, incluida la reanudación de la Cámara Técnica para la Asignación y Regularización de Tierras Públicas Rurales Federales, para avanzar en la asignación social de alrededor de 50 millones de hectáreas de tierras federales aún no asignadas. . , una superficie equivalente al tamaño de España.