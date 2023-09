05/09/2023 - En General

El encuentro "Jóvenes a una voz" congregó a estudiantes de toda la provincia

Se desarrolló en el marco del programa provincial de Coros y Orquestas del Ministerio de Educación.

En el marco del programa provincial de Coros y Orquestas del Ministerio de Educación, en la Escuela de Comercio Nº1 se llevó adelante el encuentro denominado "Jovenes a una voz" en donde 10 coros pertenecientes a Aguilares, El Colmenar, Leales, Los Gutiérrez, San Pablo, San Pedro de Colalao, El Naranjo, Tafí del Valle y Capital se congregaron para exhibir sus trabajos realizados a lo largo del año. Además, la jornada posibilitó el intercambio entre pares para compartir experiencias.

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, destacó: "La política pública del Gobierno de Tucumán es sostener y dar impulso al trabajo de los Coros y Orquestas, un programa que fue provincializado cuando el gobierno de Cambiemos lo desfinanció. Con este programa de inclusión nuestros niños, niñadas y jóvenes despiertan vocaciones conectando con la música, el arte, la creatividad, además de socializar y encontrar un cable a tierra. Por eso, trabajamos para que nuestros coros y orquestas juveniles suenen con fuerza, sabemos que son un gran igualador de oportunidades. Felicito a estudiantes y docentes por los ensayos cotidianos para que esto sea posible".

"Este encuentro tiene por objetivo lograr la socialización entre coros, y que se activen encuentros en otros lugares. Lo venimos haciendo desde el año pasado, pero hoy queríamos exhibir lo realizado hasta este momento; es un espacio que requieren constantemente los chicos. Estamos muy contentos de poder realizarlo; hay chicos de Aguilares, Leales, San Pedro de Colalao, entre otros, que vienen y cantan, aprovechan para hacer un paseo por Capital. De esto se trata Coros y Orquestas: de un trabajo de inclusión y que la música sea una herramienta para la vida", sintetizó Adrían Sosa, referente del programa provincial de Coros y Orquestas.

Adriana Rojas, profesora de Lenguaje Musical, de la Escuela Media de la Costa, ubicada en Tafí del Valle, comentó "Es emocionante poder compartir estos encuentros con otros chicos, porque en Tafí del Valle no tenemos muchos lugares para cantar. Tener estos encuentros es hermoso para los docentes y los chicos para compartir más y tener una experiencia con la música que siempre es muy nutritiva. Venimos viajando a El Cadillal, las galas del Teatro San Martín, San Pedro de Colalao, Colalao del Valle son posibilidades de conocer y mostrar nuestro arte".

Nicolás, estudiante de la Escuela del Colmenar, opinó "Se siente lindo compartir con varios coros. Me siento bien al cantar, lo hago desde los 8 años y quería probar con algún profesor que me enseñe a cantar mejor".

Mateo Infante, alumno Escuela Media Ingenio Leales, agregó: "Ha sido muy bueno, es algo bueno para los jóvenes, que nunca se termine esto que es lo lindo del arte de la música, que nos contiene en muchas cosas. Sería bueno que nunca se acabe. Venía pasando momentos feos de mi vida y el coro ha sido lo que me ha sostenido, estoy desde el 2012. Espero siga el programa, la música y el arte que es algo muy lindo".

Por último, Agostina Juárez Olivera, alumna de la Escuela de Comercio Nº1, cerró "para los coros juveniles es una experiencia enriquecedora, conocer a otros chicos que vienen desde muy lejos, poder compartir y experimentar el amor por la música. Participé en el coro como un pasatiempos y después me fui dando cuenta de que me apasionaba la música, me encanta venir porque la música abre muchas puertas".