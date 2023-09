04/09/2023 - Negacionismo

"El objetivo máximo de Villarruel es la impunidad para cada uno de los genocidas"

"El fin de esto no es homenajear a las víctimas sino que buscan descontextualizar y engañar a la sociedad", dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación respecto a la convocatoria de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, advirtió que el "objetivo máximo" del acto convocado por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) Victoria Villarruel para homenajear a quienes denomina como "víctimas del terrorismo" es la "impunidad para cada uno de los genocidas", y pidió no entrar "en ningún tipo de provocaciones" a los manifestantes que participen frente a la Legislatura de la convocatoria en repudio a esa actividad.

"El fin de esto no es homenajear a las víctimas sino que buscan descontextualizar y engañar a la sociedad. Es la forma de empezar a ganar territorio en el sentido común para su objetivo máximo que es la impunidad para cada uno de los genocidas", advirtió Pietragalla Corti en declaraciones radiales.

Organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales se movilizaron este lunes por la tarde a la Legislatura porteña para expresar su repudio al acto que buscó homenajear a "las víctimas del terrorismo".

"Pedimos hoy que quienes van a movilizar no entren en ningún tipo de provocaciones. Que sea una movilización de denuncia y en paz porque es la mejor estrategia que podemos tener", había afirmado previamente Pietragalla Corti.

El funcionario sostuvo que si bien "no es el primer acto que se realiza de estas características" -en referencia al llamado "homenaje" a quienes definen como "víctimas del terrorismo"- en la actualidad este tipo de reivindicaciones adquiere un mayor volumen porque es encabezado por la candidata a vicepresidenta de un espacio político, La Libertad Avanza, una "confesa negacionista".

"Villarruel viene hace muchos años reivindicando la dictadura y relativizando los crímenes de lesa humanidad. No tiene ningún problema en sentarse con una persona que, teniendo encerrada a una mujer en un centro clandestino de detención, la violaba todos los días", afirmó Pietragalla Corti al referirse al represor Norberto Cozzani, acusado de torturar y violar a la hermana del militante Osvaldo Papaleo.

"Estos actos confunden porque terrorismo hubo uno solo que fue el terrorismo de Estado. Después hubo delitos que pudieron cometer organizaciones políticas militares que no pudieron ser juzgados porque casi todos sus integrantes fueron asesinados, torturados y secuestrados", afirmó.

Añadió que en los juicios a los militares "se cumplieron todas las garantías y son ejemplo en el mundo" y que "hay más de 150 militares imputados absueltos por faltas de pruebas".

Para consolidar la democracia

"La Secretaría de Derechos Humanos a través de sus peritos, hace muy poco, encontró que Carlos Pedro Blaquier estaba en estado senil y no podía ser condenado. No estamos en una cacería, no nos mueve la venganza, sino el precedente que pueda dejar para consolidar nuestra democracia", afirmó.

En tanto, señaló que "hoy en nuestra democracia existe la oportunidad de que sea presidente un demente". al referirse al candidato de LLA, Javier Milei, aunque confía "que no va a pasar" porque el oficialismo va "a dar vuelta la elección".

"Nuestra tarea en estos dos meses por delante es mostrarle a la sociedad qué piensan, más allá de nuestra propuesta. No creo que gran parte de los argentinos acompañen el pensamiento de una mujer que puede justificar las violaciones a mujeres, las cesáreas sin anestesia, el arrojarlas vivas desde aviones después de robarles sus hijos y la deshumanización que generó la dictadura militar", apuntó.

Para Pietragalla Corti, "lo que se quería aniquilar era una forma de resistencia y un pensamiento".

En ese marco, agregó: "La dictadura no fue ingenua y casi el 70 por ciento de los detenidos desaparecidos son trabajadores organizados porque se quería instalar en este país era un modelo económico para pocos".