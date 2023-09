AMPLIAR La región norte es la más afectada; El estado tiene muchas áreas sin electricidad.

04/09/2023 - Emergencia

Ciclón causa cuatro muertos en Rio Grande do Sul

La tormenta que azota el norte de Rio Grande do Sul desde la madrugada de ayer lunes ha causado la muerte de cuatro personas en las ciudades de Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras. A causa de la tormenta, varias regiones del norte de Rio Grande do Sul están a oscuras.

Según la Defensa Civil estatal, un hombre murió electrocutado en su casa, alrededor de las 9 de la mañana, al ser alcanzado por una descarga eléctrica en Passo Fundo. Lo llevaron al hospital, pero no pudo resistirse. La descarga probablemente fue causada por un rayo.

También por la mañana, los Bomberos localizaron el cuerpo de Cristiano Schuslei, de 41 años, en el río Piraçuce, en Mato Castelhano. El río se desbordó y el conductor no pudo controlar el vehículo, que fue arrastrado al río. Un pasajero del vehículo logró salvarse.

En el municipio de Ibiraiaras, una pareja murió al intentar cruzar en automóvil un puente en Santa Clara. Según Defensa Civil, el coche fue arrastrado por la corriente.

La región norte del estado fue la más afectada por la tormenta, el ciclón y el frente frío, informó el Inmet. Para este lunes, el instituto indicó la posibilidad de formación de un ciclón extratropical en el oeste del estado de Rio Grande do Sul.

Inmet ya pronosticó que el paso de un frente frío por Uruguay y Rio Grande do Sul el pasado sábado (2) provocaría tormentas localizadas, con posibilidad de granizo en zonas aisladas de ese estado y también en Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso do Sul. Las precipitaciones más significativas se esperaban para el noroeste y norte de Rio Grande do Sul y suroeste de Santa Catarina, con volúmenes en torno a los 100 milímetros (mm).

Caminos bloqueados

El Departamento de Carreteras Autónomas (Daer) informó que el gran volumen de lluvias que azotó el norte de Rio Grande do Sul provocó alteraciones en el tránsito en la región. Daer está monitoreando la situación vial para que el tráfico se restablezca lo antes posible, dentro de las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios.

La carretera ERS 324 está completamente bloqueada entre Vila Maria y Casca. Llueve intensamente en la región y, recientemente, 3 metros de agua cubrieron el puente sobre el río Jordán. La carretera también está cerrada entre Passo Fundo y Marau. La localidad de São Luiz da Mortandade está completamente inundada en el kilómetro 207.

En la ERS 434, hay un bloqueo parcial en la localidad de Ciriaco, debido al agua en la pista, lo que también ocurre en la ERS 132, entre Vila Maria y Camargo. La ERS 110 está cerrada entre Jaquirana y Bom Jesus. En el lugar se produjo caída de la barrera e interdicción total del tramo, sin desvío. Un equipo de la Superintendencia Regional de São Francisco de Paula se encuentra en el lugar para despejar el tramo.

Otras carreteras estatales de la región norte de Rio Grande do Sul permanecen parcial o totalmente cerradas debido a la inundación de los carriles.