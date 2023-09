AMPLIAR Empate en La Feliz

03/09/2023 - Primera Nacional

El Santo empató y es escolta del líder Almirante Brown

San Martín igualó con Alvarado de Mar del Plata por 1 a 1, de visitante, en el estadio José María Minella y es escolta junto con Defensores de Belgrano y Agropecuario, del líder Almirante Brown, en la Zona A de la Primera Nacional, en la continuidad de la 32da. fecha del grupo.

El delantero Emanuel Dening (42m. PT), abrió el marcador para el conjunto tucumano, mientras que el atacante Francisco Ramírez (24m. ST), lo igualó para el equipo de la ciudad balnearia.

El resultado colocó a San Martín con 47 puntos, junto con Defensores de Belgrano y Agropecuario Argentino, como escolta y a 4 del líder Almirante Brown, que tiene fecha libre, en tanto que Alvarado es decimoquinto con 37 unidades.

También por la Zona A, Agropecuario cayó en tiempo de descuento ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, por 1 a 0, de visitante pero se mantiene escolta del líder Almirante Brown.

El delantero Mauro Fernández (49m. ST) anotó para el conjunto patagónico al que se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 24.

Temperley se impuso ante Flandria por 3 a 2, de visitante y subió a la sexta posición.

Facundo Krüger (34m. PT), Franco Ayunta (38m. PT) y Tobías Reinhart (4m. ST) anotaron para el "Gasolero"; Cristian Broggi (9m. PT) y Franco Tisera (10m. ST), descontaron para el "Canario".

Y a última hora el que dio el golpe fue San Telmo, que venció como visitante a San Martín, de San Juan, por 2 a 1, con goles de Leonel Bontempo, en contra de su valla, y el ingresado Gonzalo Giménez a dos minutos del final del encuentro, luego de que Sebastián González igualara transitoriamente para los cuyanos,

En tanto que por la 28va. fecha de la Zona B, Gimnasia de Jujuy se impuso ante Chaco For Ever 2 a 0, de local. Guillermo Cosaro (9m. PT) y Gonzalo Rodríguez (24m. ST), anotaron para el equipo norteño

Racing de Córdoba, a su vez, empató ante Tristán Suárez -que ve peligrar su permanencia en la categoría-, por 1 a 1, de local, en su estadio Miguel Sancho, de la capital mediterránea.

El mediocampista Franco Coronel (43m. PT -de penal-), puso en ventaja al conjunto cordobés y el defensor Leandro Martínez Montagnoli (6m. ST), lo igualó para el "Tambero".

También empataron, pero sin abrir el marcador, Atlético de Rafaela y Deportivo Madryn.

El resumen de la fecha es el siguiente:

- Zona A, 32da. fecha -

. Sábado: Defensores Unidos de Zárate 1 (Jonathan Suárez) - Almagro 0; Güemes de Santiago del Estero 1 (Mauro Bellone) - Estudiantes de Río Cuarto 0 y Patronato de Paraná 3 (Mateo Levato, Ignacio Russo y Cristian González) - All Boys 2 (Thiago Calone y Franco Toloza -de penal-).

. Hoy: Alvarado de Mar del Plata 1 - San Martín de Tucumán 1; Flandria-Temperley; Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 - Agropecuario 0 y lSan Martín de San Juan 1 - San Telmo 2.

Hoy, a las 15:00; Deportivo Morón-Defensores de Belgrano (DirecTV).

Hoy, a las 21.10; Gimnasia de Mendoza-Nueva Chicago (TyC)

Libre: Almirante Brown

- Zona B, 28va. fecha -

. Sábado: Brown de Adrogué 1 (Iván Sandoval) - Deportivo Maipú 1 (Santiago González); Estudiantes BA 1 (Nahuel Zárate) - Villa Dálmine 0 y Quilmes 0- Independiente Rivadavia Mendoza 1 (Mauro Maidana).

Ayer Gimnasia de Jujuy 2 - Chaco For Ever 0; Racing de Córdoba 1 - Tristán Suárez 1 y Atlético de Rafaela 0-Deportivo Madryn 0.

. Mañana, a las 20.00: Ferro-Mitre de Santiago del Estero.

. Martes, a las 15.30; Deportivo Riestra-Chacarita Juniors (TyC).

. Martes, a las 21.10; Atlanta-Aldosivi (TyC).

+ Posiciones +

. Zona A: Almirante Brown 51 puntos; Defensores de Belgrano, San Martín (T) y Agropecuario 47; Deportivo Morón 46; Temperley San Martín (SJ) 45; Nueva Chicago 44; Defensores Unidos y Estudiantes (RC) 43; Gimnasia (M) 42; All Boys 38, Patronato, Güemes y Alvarado 37; Almagro 33; Guillermo Brown (x) 32, San Telmo 28 y Flandria 26. (x) Se le descontaron 3 puntos.

. Zona B: Independiente Rivadavia 57 puntos; Chacarita y Deportivo Maipú 55; Atlético Rafaela 46; Quilmes 43; Brown (A) 41; Deportivo Riestra 39; Ferro 37; Mitre y Deportivo Madryn 36; Estudiantes (BA) 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Aldosivi 30; Racing (C) 28; Chaco For Ever y Tristán Suárez 27; y Villa Dálmine 19.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán un partido final para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol. Del segundo al octavo, clasificarán al torneo Reducido para aspirar al segundo ascenso.

El último de cada zona desciende y los anteúltimos jugaran entre sí, para definir el tercer descenso.

Con información de Télam