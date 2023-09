31/08/2023 - Reglamentación

La Ley de Vacunas "es de las más importantes del sistema de salud"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el decreto de reglamentación de la Ley de Control de Enfermedades prevenibles por Vacunación (27491) cuyo autor es el actual senador nacional Pablo Yedlin

La reglamentación se efectivizó a través del decreto 439/2023 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

"Hoy salió en el Boletín Oficial de la Argentina la reglamentación de una ley del 2018, mi primera ley, que es la que establece que las vacunas en la Argentina son públicas, lo que quiere decir que las define la autoridad nacional; son obligatorias, es decir, que no es una decisión personal de si uno se quiere vacunar o no, uno debe vacunarse; y son gratuitas en el sentido de que el Estado nacional es quien compra todas las vacunas para toda la población de la Argentina, con o sin cobertura social, y estas vacunas están a disposición de todos los argentinos y argentinas, en todos los vacunatorios del país", explicó el senador nacional y médico.

En esa línea, Yedlin marcó que "es una de las leyes más importantes hoy del sistema de salud, porque la vacunación es la estrategia más importante. Esta ley fue creada antes del Covid, pero la pandemia nos mostró la importancia de la vacuna, de su obligatoriedad, temas de importancia para el mundo".

Con esta nueva reglamentación de las conocidas como “leyes Yedlin” las que ya están reglamentadas son: la mencionada Ley de Vacunas (N°27.491), la Ley para compra de vacunas COVID-19 (27.573), Ley de prevención de la Resistencia Antimicrobiana (27.680). Y aún al Poder Ejecutivo de la Nación le restan reglamentar la Ley de Receta digital-teleasistencia médica (27553) y la Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería (27712).

Por último, el parlamentario indicó que todavía, en el país, resta llegar a buenas coberturas de vacunación. "Lo importante para que una vacuna sea exitosa, desde el punto de vista comunitario, es que más del 90% de la población objetivo a esa vacuna esté vacunado. Hoy en Argentina estos valores están en el rango del 80%. Entonces, hay un esfuerzo más por realizar, porque hay gente que ni accede a la vacuna porque no se acerca a vacunarse".

Asimismo, destacó que en la Argentina no hay grandes grupos antivacunas, pero "la mayoría de la gente aún cree que no debe vacunarse o que ya se puso una dosis, y eso es suficiente, o que no hay refuerzos", y recomendó: "Hagamos el esfuerzo, nos acerquemos con la familia a los vacunatorios y preguntemos qué vacunas nos corresponden".