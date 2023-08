30/08/2023 - Catamarca

Fernández pidió a los empresarios que "no se quejen" y paguen el bono a los trabajadores

"Llegó la hora de distribuir", afirmó el Presidente, quien cuestionó que "Catamarca y la Rioja puedan (pagarla) y la Ciudad más opulenta (por Buenos Aires) tenga dificultades para hacer eso", al encabezar la inauguración de la pavimentación de la ruta provincial Nº3 (RP 3) en la localidad de Tinogasta.

El presidente Alberto Fernández dijo ayer que las medidas adoptadas en los últimos días no son un "plan platita", sino el "plan justicia"; pidió a los empresarios que "no se quejen" por el pago de la suma fija para trabajadores y dijo que le llama "la atención que Catamarca y La Rioja puedan" pagarla "y la ciudad más opulenta (por Buenos Aires) tenga dificultades para hacer eso".

"Para que a nadie lo confundan, no es un plan platita, es el plan justicia, que los que más tienen, repartan", dijo el Presidente al inaugurar la pavimentación de la Ruta Provincial Nº3, en el tramo entre el límite con La Rioja y Catamarca, lugar desde donde hizo una defensa del Estado y de la obra pública y lanzó críticas a las fuerzas opositoras y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"A los empresarios que se llenaron de plata los dos últimos años en los que Argentina creció 16% y en la pandemia llegó la hora de distribuir. Que no se quejen, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Lo que estamos haciendo es un poco de justicia", dijo el jefe de Estado.

El Presidente criticó a los políticos que, detrás de la "fachada" de rockstar, esconden "una enorme mentira que engaña a los jóvenes y a los confundidos. Cada vez que ganan, hacen negocios con la verdadera casta que quiere gobernar Argentina y que es la casta de los ricos y los poderosos"

Señaló, en el mismo sentido, que le llama "la atención que Catamarca y La Rioja, puedan" pagar la suma fija, y la Ciudad (de Buenos Aires), más opulenta, tenga dificultades para hacer eso".

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por los gobernadores de Catamarca y de La Rioja, Raúl Jalil y Ricardo Quintela, el primer mandatario dijo que sabe que se atraviesan "momentos difíciles" y que muchos "están desalentados", pero llamó a que "conviertan ese desaliento en fuerza, para que la Argentina no retroceda, no vuelva atrás".

"Para que no vuelvan los que nos dejaron la deuda y la inflación a explicarnos cómo se sale de la deuda y la inflación", ejemplificó.

Respecto del FMI, Fernández dijo que si su Gobierno hubiera hecho caso a ese organismo internacional "Argentina estaría enormemente empobrecida, con una devaluación impresionante".

"Eso es lo que nos pedían que hiciéramos. No lo hicimos y no lo vamos a hacer", añadió.

En esa misma línea criticó a un político de la oposición que "llamó al FMI para pedir que no acompañen a la Argentina" y afirmó que se trata del ministro que le "pidió ayuda para parar la estampida del dólar a fines de 2019", en alusión a Hernán Lacunza.

"Yo pensé en ustedes, ellos piensan en ellos. Una estampida iba a llenar de pobres a la Argentina, y no sabía cuántos votos perdía y no me importó", dijo Fernández recordando los últimos meses de la administración de Mauricio Macri.

También fustigó a los políticos que, detrás de la "fachada" de rockstar, esconden "una enorme mentira que engaña a los jóvenes y a los confundidos", en alusión a Javier Milei.

"Cada vez que ganan, hacen negocios con la verdadera casta que quiere gobernar Argentina y que es la casta de los ricos y los poderosos", apuntó.

En un escenario montado sobre la misma ruta y con el imponente nevado de Famatina a sus espaldas, dijo que ninguna empresa privada estaría dispuesta a construir en ese lugar y recordó la promesa electoral del candidato presidencial Milei (La Libertad Avanza) de cerrar el Ministerio de Obras Públicas.

"Dicen que hay que eliminar el Ministerio de Obras Públicas, como si no hiciera falta. Sin ministerio, no habría obras como ésta", añadió.

También recordó que su administración tiene "la tasa de desempleo más baja en muchos años" y reconoció que "ha costado mucho hacer crecer los ingresos de los que trabajan", pero recordó el "proceso inflacionario" que heredó.

"No dejaron un país con cero inflación. Nos dejaron un país con una deuda impagable, y con una inflación de 54 puntos", recordó Fernández.

Al inicio del acto, Katopodis llamó a convencerse "en cada barrio, en cada pueblo" de que Argentina "es un gran país".

"El proyecto de país que tiene el peronismo, que no se hace desde las encuestas. El peronismo se hace construyendo y transformando la realidad", apuntó.

Previamente, los gobernadores destacaron la importancia de las obras en sus provincias y como, en los últimos cuatro años, se cambió el perfil productivo del Norte Grande.

Quintela destacó que la ruta inaugurada es "sumamente importante" y que dejó de ser "poco más que una huella minera" para convertirse en un nexo seguro para las comunidades vinculadas.

Jalil agradeció especialmente al presidente Fernández por las obras realizadas que han significado la creación de "muchísimo empleo privado" y afirmó que la "industria textil y del calzado" que se generó en ambas provincias se convirtió en uno de los "polos industriales" más importantes de la región.

"Las obras públicas las hicieron (Juan) Perón, Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández de Kirchner), lo hizo usted", dijo el gobernador señalando al Presidente, para luego concluir: "Estoy seguro que lo mismo va a hacer Sergio Massa", el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP).

La obra de la Ruta 3

La obra presentada consistió en la reconstrucción integral de la calzada de la Ruta Provincial 3, entre la localidad de Costa de Reyes y el límite con la provincia de La Rioja, para adecuarla a las condiciones necesarias para su transitabilidad.

Con 14,7 kilómetros de extensión, requirió la inversión de 1.565 millones de pesos y permite convertir a la RP 3 en una ruta ágil y con mayor seguridad vial, además de mejorar su conexión con la RN 60, que forma parte del Corredor Bioceánico Norte.

La obra, que comenzó en marzo de 2021 y finalizó en junio pasado, favorecerá el desarrollo de las industrias vitivinícola, minera, agrícola-ganadera y turística de la provincia.

En Catamarca, son 163 las obras y proyectos con inversión del Estado nacional en la provincia.

Representan 98.361 millones de pesos y el beneficio para 425.885 personas.

Entre éstas, se destinan 30.962 millones de pesos de inversión para 23 obras de conectividad e infraestructura vial y 58.242 millones de pesos para las 49 iniciativas para la gestión integrada del recurso hídrico.

Además, se destinan 3.783 millones de pesos para obras de infraestructura urbana y rural y 5.374 millones a 41 obras de infraestructura del cuidado.