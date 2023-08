AMPLIAR Trabajo esclavo en Sao Paulo

29/08/2023 - Economía

Denuncian trabajo esclavo en talleres de costura en São Paulo

Una delegación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que viajó a la capital paulista descubrió esta semana la existencia de alrededor de 150 talleres de costura donde trabajadoras, principalmente de otras nacionalidades, son víctimas de trabajos análogos a la esclavitud.

La información, que deberá ser incluida en un informe difundido el próximo jueves (31), fue proporcionada a Agência Brasil por la consejera Virgínia Berriel, que coordina la Comisión de Trabajo, Educación y Seguridad Social de la CNDH

La representante del consejo informó que conoció la situación a través de conversaciones, el pasado domingo, con un grupo de unos 120 inmigrantes y refugiados de Bolivia, Ecuador y Venezuela. También hay personas de Paraguay y Perú en esta condición, como señala Virginia. "Los talleres funcionan como casas. La gente vive y trabaja en ellos. Esto es muy doloroso", dijo, en una entrevista, en la que señaló que el consejo debería pedir apoyo al Ministerio de Asuntos Exteriores para encontrar soluciones.

Virgínia dijo que el trabajo en los talleres suele comenzar a las 7 de la mañana y durar hasta la medianoche, con breves y raros descansos a lo largo del día, lo que constituye un viaje agotador y viola los derechos de los trabajadores. El coordinador también observa que la mayoría de los empleados que trabajan en la industria del vestido en la ciudad de São Paulo son bolivianos. "Y no es que sean costureras y costureras, entraron a este mercado para sobrevivir. Aprenden y hacen cada vez más".

De los informes, la CNDH encontró que los trabajadores pagan tanto por la comida como por los baños que cada miembro de sus familias toma en estos lugares que les sirven de taller y residencia. Otro aspecto destacado por el consejero es que, incluso cuando los trabajadores logran estar relativamente libres de sus obligaciones con los empleadores, terminan optando por permanecer en el segmento y en la actividad, comprando máquinas de coser y abrazando la idea de que están emprendiendo, cuando De hecho, siguen en una situación de precariedad.

“A veces, incluso contratan a otro trabajador y se perpetúa ese ciclo de trabajo análogo a la esclavitud. Nuestra percepción es que es algo insalubre, porque cada vez producen más, se culpan por no trabajar más. Este viaje es normal para ellos. , lo cual es terrible para nosotros", dijo Virginia.

El exceso de horas les sirve como parámetro aceptable en el sentido de que se sienten obligados a cumplirlas para poder enviar dinero a familiares que se encuentran en sus países de origen. Junto a esto, existe el sentimiento de que necesitan mostrar gratitud a los brasileños que supuestamente les dieron una oportunidad.

La situación de los trabajadores que sufren explotación en el ámbito doméstico, hasta el punto de configurar un trabajo análogo a la esclavitud, también es el foco de la delegación de la CNDH, que abordará el tema mañana, en la Asamblea Legislativa de São Paulo (Alesp), en un audiencia pública. Entre las trabajadoras domésticas hay predominio de mujeres negras . Virgínia dijo que las condiciones de enfrentamiento en São Paulo están comprometidas, como señaló, en una reunión, el Ministerio Público de Trabajo (MPT), que afirmó que actualmente tiene un personal reducido y, por tanto, insuficiente para afrontar el desafío. que se impone.

"La justicia debe ser más rápida en el tema del trabajo análogo a la esclavitud, porque a veces es toda una vida dedicada a estas familias. Y está el tema de la familia, porque estas personas se apegan, no quieren irse, porque no "No entienden que están siendo esclavizados. Manipulan a estas personas con sus sentimientos", subrayó Virgínia Berriel, agregando que conoció el caso de una ama de llaves que fue víctima de un trabajo análogo a la esclavitud y murió a los 78 años, sin recibiendo una indemnización, porque el Poder Judicial no finalizó el proceso que responsabilizaría a la familia que la explotó.

Agência Brasil contactó al Ministerio Público del Trabajo de São Paulo (MPT-SP), a la municipalidad, al gobierno del estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Federal y espera contacto, en caso de que deseen manifestarse.

Caso de la criada en Brás

Este lunes pasdo, el Ministerio Público Federal (MPF) informó que denunció a una pareja que mantuvo a una mujer en condiciones análogas a la esclavitud durante 33 años, en la capital de São Paulo. El trabajador corrigió expedientes en la casa del matrimonio y en su tienda, ambos en Brás, sin recibir remuneración, descanso u otros derechos laborales.

Según la agencia, trabajaba de 7 am a 10 pm o más tarde y también sufrió agresión física y acoso moral. La pareja la observó a través de una cámara instalada en la parte de la propiedad donde ella vivía. Logró escapar en julio del año pasado, luego de buscar alojamiento en un centro de asistencia social del municipio.

"La situación de la trabajadora ya había sido objeto de un acuerdo que los empresarios firmaron en 2014, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Empleo. Sin embargo, ninguno de los deberes se cumplió. La mujer incluso cobraba un salario, pero en los meses siguientes, considerada responsable de la avería de una lavadora, dejó de recibir salario", escribe el MPF.

"En testimonio ante las autoridades, la pareja buscó exonerarse de responsabilidad afirmando que consideraban a la mujer una persona 'de familia'", añade la agencia.