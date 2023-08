28/08/2023 - Negociaciones

Nuevo encuentro por paritarias entre el Gobierno y el sector de la salud

Referentes gubernamentales se reunieron con representantes de SUMAR, AME, UPCN y ATE rama salud y SITAS.

Este lunes, en Casa de Gobierno concretaron nuevas reuniones técnicas con el sector de la salud pública, en el marco de las paritarias para los próximos meses que se están negociando.

Participaron la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el secretario Ejecutivo Médico del SIPROSA, Miguel Ferre Contreras; el subsecretario de Gobierno, Ramón Alcaraz; el director General de Recursos Humanos del SIPROSA, Fabio Andina; y el asesor técnico del ministerio de Economía, Felipe Fernández, en representación del ministro Eduardo Garvich.

Al finalizar el encuentro, Noemí Díaz, secretaria general de SUMAR, expresó: “por ahora no hay ningún arreglo, tenemos que hacer la reunión con la comisión directiva, con los delegados. Desde nuestro gremio planteamos dos cosas: primero, que el incremento sea salarial, o sea sin tocar ningún ítem de la boleta salarial. Eso ya estaría aceptado. Y el punto dos, es que queríamos que se inicie la aplicación de la modificación de los coeficientes de la Ley de Carrera Sanitaria. Eso es lo que se pretende, pero todavía no nos están cerrando los números. Ellos también hacen los números para ver los resultados y a esos resultados los evalúa el equipo técnico con la contrapropuesta”.

Y siguió: “siempre estamos avanzando. Yo creo que si hasta acá no hemos llegado a un acuerdo es porque no coincidimos todavía en lo que nosotros pretendemos. Entonces, si no coincidimos, seguimos en esta negociación. Donde nosotros queremos sí o sí avanzar es en mejor salario, sabemos de la inflación, sabemos de la devaluación y en esa lucha estamos”.

Por AME, el secretario general, José Gerbán, sentenció: “la propuesta que escuchamos ya del gobierno es que se va a empezar a implementar un 21% ahora a partir de agosto y un 24% en octubre. Debido a esta crisis inflacionaria que hay, es importante que empiece a cubrir algún salario, que sea acorde a lo que estamos esperando. Esto estamos para analizar”.

A su turno, Julián Nassif y Adriana Bueno, de SITAS, dijeron que “el gobierno, a través de sus autoridades, ha hecho oficial el ofrecimiento del 45%: 21% a abonarse con la liquidación del mes en curso; y un 24% a liquidarse con el sueldo de octubre. Desde nuestro lado, hemos solicitado todo lo que tiene que ver con la implementación y el pago de la ley de carrera sanitaria. Todo queda por analizar”.

Finalmente, por UPCN rama salud, Roberto Orellana, detalló que “ellos lo que nos hacen en la propuesta es un aumento, igual que la centralizada, de 45%. Más tarde, nos harían ya una boleta testigo para ver cómo queda el sueldo, cómo impacta en el bolsillo del trabajador y ahí vamos a decidir".

En sintonía, Adriana Román, desde ATE, cerró: “tenemos que hablar con las bases para ver qué es lo que sí se acepta. Y mañana tendríamos otras reuniones y nos estarían avisando cómo impacta en la boleta testigo”.