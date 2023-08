AMPLIAR Noreste, Norte y Medio Oeste fueron las regiones con más cambios

25/08/2023 - Brasil

Las olas de calor son el resultado del cambio climático en los últimos 60 años

Olas de calor como las registradas en distintas regiones del país esta semana son resultado del cambio climático de los últimos 60 años. Un relevamiento del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) muestra que en este período hubo una reducción de las precipitaciones y las temperaturas en el país subieron 1,5°C.

Sigue.

El estudio también apunta a la posibilidad de un aumento en la frecuencia, intensidad y duración de estos fenómenos climáticos extremos, como el calor, la sequía y las inundaciones.

La publicación de Normas Climatológicas do Brasil para el período 1991-2020 realizó una comparación con la edición anterior (1961 - 1990) para analizar los cambios en el clima de Brasil en los últimos 60 años. Según el estudio, las regiones Nordeste, Norte y parte del Medio Oeste fueron las que experimentaron más cambios, especialmente en la frontera de los estados de Pará y Tocantins y en la frontera entre Maranhão y Piauí, donde las temperaturas son de 1,5° C. arriba.

Las temperaturas por la mañana también están subiendo. Se observó un aumento de 2,6°C en las temperaturas medidas por las estaciones meteorológicas de Conceição do Araguaia (PA) y Palmas (TO). En los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina este aumento es menos pronunciado. El suroeste de Rio Grande do Sul, por su parte, tuvo un ligero enfriamiento de las temperaturas (-0,2°C).

Lluvias

El estudio también observó una reducción de las precipitaciones en toda la Región Nordeste. Se destacó la estación de Cipó (BA), donde hubo una reducción de la precipitación acumulada anual de 685,8 mm, seguida de Parnaíba (PI), con una reducción de 599,5 mm y Aracaju (SE), con 505,9 mm. En las regiones Centro Oeste y Sudeste, además de algunas zonas de la Región Norte, también se identificaron reducciones menos intensas de las precipitaciones, con valores entre 50 mm y 100 mm.