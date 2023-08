25/08/2023 - En General

Tucumán registra 24 días sin casos positivos de Dengue

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, se refirió este viernes en conferencia de prensa a la situación epidemiológica de la provincia y en contexto del Día Mundial contra el Dengue que se conmemora mañana, anunció que Tucumán registra ya 24 días sin casos positivos de la enfermedad.

En este contexto, Medina Ruiz resaltó el carácter positivo de la noticia, ya que este año en particular, pese a transitar el invierno, todavía se registraban casos: “Hoy ya podemos decir que no tenemos circulación viral de Dengue presente o detectado. De todos modos, que no tengamos Dengue hace 24 días no quiere decir que tenemos que bajar los brazos y las alertas, porque en el norte de Salta, Bolivia, Paraguay y Brasil sigue habiendo casos, hace calor y si no hacemos los controles de reservorios de agua y se generan criadores, seguramente si ingresa una persona que tiene Dengue y es picada por el mosquito, se generen nuevos brotes”.

Siguiendo esta línea, el titular de la cartera sanitaria enfatizó que se continúa manteniendo una exhaustiva vigilancia epidemiológica, al tiempo que se sigue trabajando en el descacharreo y la concientización de la población: “Esta labor se refleja en que, a pesar del calor que hace, no hay tantos mosquitos. Eso es una buena señal y quiere decir que la ciudadanía está trabajando, ya que, si bien hay un trabajo muy intenso por parte del Estado, desde el Ministerio de Salud, es crucial la participación activa de la ciudadanía, esos consejos que damos y esos pedidos que hacemos a través de todos los medios están llegando a las casas y vemos que dan resultados”.

Respecto a la posibilidad para el mundo de acceder a una inmunización contra el Dengue, Medina Ruiz comentó que la vacuna de origen japonés estaría disponible para fin de año, si bien insistió en que la dosis se constituye como una herramienta más y no como la solución definitiva del problema: “La herramienta es la vacuna, pero además seguimos combatiendo los reservorios de agua con descacharreo. Es probable que para fin de año tengamos la vacuna disponible, es una posibilidad, pero insistimos en lo que tenemos a mano, que es seguir trabajando en nuestras casas y alrededores, en los patios, eliminando los criaderos”.

En cuanto al funcionamiento del nodo vacunatorio que se encuentra en calles Mendoza y Muñecas hasta fin de mes, el ministro contó que se evalúa la posibilidad de extender el plazo de desarrollo de sus tareas, ya que hay mucha afluencia de personas que allí se vacunan: “El sábado pasado habían vacunado para el mediodía ya a 150 personas, habían colocado más de 200 dosis y eso es algo muy bueno. Cada dosis colocada de vacuna es una persona que tiene menos riesgo de hacer una forma grave de Covid, gripe o neumonía, por eso agradecemos al personal que está en nuestros nodos y por supuesto a la comunidad que tiene esa adherencia a vacunarse y a protegerse”.

El trabajo de Salud nunca para, nuestros nodos y hospitales están disponibles. Tenemos que aprovechar la posibilidad de que podemos vacunarnos. Recordemos que la vacuna antigripal está disponible, es gratuita y a pesar de que no es obligatoria ni de calendario para personas que son menores de 65 años, en Tucumán hemos habilitado la posibilidad de que cualquier persona que quiera vacunarse, independientemente de sus condiciones, de si tiene obra social o no, lo puede hacer porque tenemos la vacuna disponible”, dijo.

En materia de operativos sanitarios, el ministro resaltó que este fin de semana, dando continuidad a la labor que se desarrolló durante la semana en los valles, habrá un operativo en Amaicha del Valle y en Colalao del Valle, con más de 50 profesionales que se encuentran haciendo controles de personas con factores de riesgo para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y obesidad.

“Nuestro personal en equipo viajó a Amaicha y Colalao del Valle y están trabajando sobre todo para aquellas personas que tienen menor acceso a la salud. Desde el gobierno de la provincia nos piden acercarnos a la gente, no esperar a que ellos vengan a buscarnos, hay personas que pueden tener alguna enfermedad crónica y les cuesta consultar a un cardiólogo o a un médico clínico y para ellos especialmente son estos operativos”, afirmó.

En lo que refiere al contexto económico en el que se encuentra el país, el ministro llevó tranquilidad al expresar que desde el Ministerio de Salud Pública se cuenta con una previsibilidad respecto a las compras de insumos de por lo menos tres o cuatro meses.

En Tucumán está garantizada la medicación, los insumos descartables y todo lo que necesario para las cirugías. A veces no valoramos el hecho de tener salud y educación pública en Argentina; cualquiera de nosotros puede tener un inconveniente de salud, ya sea urgente o no, y puede atestiguar que va a un hospital y la atención es de altísima calidad y gratuita. Creo que tenemos que valorar esos servicios, a nuestros científicos, estamos haciendo convenios con CONICET y la Universidad por los que en poco tiempo tendremos el desarrollo y la producción de un bio-larvicida en Tucumán, tenemos la posibilidad de generar un convenio con Cuba por una vacuna contra el dengue, entre otras tantas cosas por eso tenemos que recapacitar cuando alguien duda de la importancia que esto tiene”, concluyó.