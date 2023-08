AMPLIAR La cumbre de los BRICS en Sudáfrica

24/08/2023 - Economía

Lula celebró la ampliación de los Brics

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó ayer jueves que para los Brics no importa quién gane las elecciones presidenciales en Argentina, que se celebrarán en octubre. El país sudamericano fue uno de los seis aprobados para sumarse al bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

“No me importa, no importa desde el punto de vista de los Brics, quién gane las elecciones en Argentina. Todo el mundo sabe que soy amigo de Alberto Fernández [actual presidente], pero cuando haya elecciones, Brasil, como Estado, negociará con el Estado argentino, independientemente de quién sea el presidente. Puede ser que el presidente no quiera negociar con Brasil, es su libre derecho soberano, nadie lo obligará”, dijo.

El candidato populista de extrema derecha, Javier Milei, obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias de Argentina y se opone a la entrada del país en los BRICS.

Lula ofreció una conferencia de prensa en Johannesburgo, Sudáfrica, donde participó de la XV Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS, que finalizó hoy. El grupo aprobó el ingreso de seis nuevos países al grupo, a partir de enero de 2024: Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

“La responsabilidad que asumimos hoy, y esto es lo que hace que la elección de Argentina sea seria, es que no estamos planteando la cuestión ideológica dentro de los BRICS. Estamos poniendo la importancia geopolítica de cada estado y ustedes saben que Argentina es muy importante en la relación con Brasil”, dijo Lula a los periodistas.

Varios países solicitaron unirse al bloque. El criterio, según Lula, además de la importancia geopolítica y económica, era atender a quienes llevaban más tiempo en la cola. El presidente defiende una mayor cooperación entre los países en desarrollo, así como nuevos modelos de financiación, comercio y desarrollo.

“Nos llamaron tercer mundo, luego se cansaron y empezaron a llamarlos países en desarrollo y ahora somos el Sur Global. Mira el cambio de nombre, qué pomposo. Lo importante de esto es que el mundo está cambiando. La economía también empieza a cambiar, la geopolítica empieza a cambiar porque están pasando cosas y la gente está tomando conciencia de que tenemos que organizarnos”, dijo.

“Nuestro [bloque, los Brics] no sólo piensa económicamente, el nuestro también piensa políticamente. Y por eso creo que los Brics se consolidan como una referencia. Cualquier ser humano, periodista, politólogo que quiera discutir sobre geopolítica económica, geopolítica científica y tecnológica, la geopolítica de cualquier cosa, tendrá que hablar también con los Brics, no sólo con Estados Unidos y el G7 [un grupo de siete de los países más industrializados países]”, agregó el presidente.

Moneda corriente

Durante la cumbre también se acordó que los bancos centrales y los Ministerios de Finanzas y Economía de cada país serían los responsables de realizar estudios en busca de la adopción de una moneda de referencia del bloque para el comercio internacional, como alternativa al dólar. .

Según Lula, una solución debería presentarse en la próxima reunión de los Brics, en Rusia.

Voluntad

Al margen de los acontecimientos de los Brics, Lula se reunió por primera vez, este jueves por la tarde, con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi.

En la reunión, Raisi agradeció al país por unirse a los Brics y afirmó que quiere ampliar las relaciones comerciales entre los dos países. El presidente de Brasil recordó que, en 2022, Irán fue el mayor importador de productos brasileños en Medio Oriente. Con un volumen de productos de casi 4.300 millones de dólares, Irán ocupó el puesto 18 en la lista general de los mayores importadores de Brasil en 2022.

“El presidente Raisi dijo que su país ha avanzado en la producción de equipos médicos y en las áreas de ciencia e industria. El avance fue necesario debido a las sanciones adoptadas por muchos países occidentales contra Irán”, afirmó el Palacio de Planalto, en un comunicado.

Hoy viernes, Lula viajará a Angola, donde realizará una visita de Estado mañana y el sábado (26). Posteriormente viajará a Santo Tomé y Príncipe, para asistir a la conferencia de Jefes de Estado de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), el domingo (27).