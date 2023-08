24/08/2023 - En General

El operativo especial inició su atención en la Quinta Agronómica de la UNT

El horario de atención a los ciudadanos fue de 9 a 14 horas; y los trámites se realizaron por orden de llegada, con cupos limitados. En ese marco, los servicios públicos se ofrecieron tanto a estudiantes universitarios como a vecinos de la zona en general.

Este jueves, se puso en marcha hasta viernes 25, en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Económicas (UNT), dentro de la Quinta Agronómica, ubicada en avenida Independencia 1800, San Miguel de Tucumán; el operativo de la edición especial del Programa Acercarnos, impulsado Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, recorrió los distintos espacios de las prestaciones públicas; acompañada por Iván Rocha, coordinador del Programa Acercarnos; y por autoridades de la Facultad de Cs Económicas (UNT): el decano, Jorge Rospide; el vicedecano, Gustavo Ariel Sota; el secretario Administrativo, Luis Perez Vides; la secretaria Académica, Maria Liliana Pacheco; el secretario de Extensión y Desarrollo Institucional, Ariel Apichela; y el ex decano, José Luis Giménez.

Las prestaciones que estuvieron disponibles a la población fueron los trámites del Registro Civil, a través de documentaciones y actas emitidas; asesoramiento legal del equipo de Acceso a la Justicia; la emisión de certificados de buena conducta por parte de la Policía de la Provincia; respuestas a consultas brindadas por el ERSEPT; y, además, el asesoramiento en Seguridad Social.

Hemos sido recibidos por las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas que muy gentilmente nos han cedido este espacio para venir con nuestro programa Acercarnos en este operativo especial de dos días. Venimos con todos los servicios, no solamente para que los utilicen los estudiantes y el personal que trabaja en esta casa de estudio, sino también todos los vecinos de la zona", comentó la ministra.

Además, explicó que "este programa es con el que salimos todos los jueves. En esta oportunidad vamos a estar hoy jueves y mañana viernes aquí. Y ya también nos han solicitado que el jueves que viene vayamos al Rectorado de la universidad. Estamos ya coordinando para estar allí para acompañar a los estudiantes y a todas las personas que trabajan en la UNT con los trámites".

Creemos que esto es muy productivo para todos. Nosotros tenemos esta idea de acercar los servicios del Estado a la gente a sus lugares de trabajo, a donde desempeñan su vida cotidiana para poder acortar los tiempos que realizan los trámites, y favorecer también el menor costo de los traslados. La idea es estar cerca y acompañar los procesos de la familia, sobre todo en cuestiones tan importantes como lo son la documentación personal con el Registro Civil o tal vez un certificado de antecedentes personales, el asesoramiento en trámites previsionales. Todos los servicios que tenemos acá la gente aprovecha y agradece mucho. Nosotros notamos la respuesta de la gente que es muy buena", concluyó la autoridad ministerial.

A su turno, el decano de la UNT se mostró muy agradecido por el operativo: "estamos muy contentos de recibirlo porque es un servicio no sólo para la comunidad universitaria, sino también para los vecinos de la zona. Tenemos que trabajar con las instituciones públicas, en este caso la universidad, que es una universidad nacional y pública cooperando con los organismos del Estado y con las instituciones privadas también. Es la única manera de encontrar soluciones a los problemas que tiene la sociedad, así que nosotros estamos siempre dispuestos a este tipo de acciones".

"Es muy importante la sinergia entre la universidad, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas; y los organismos públicos, los gobiernos provinciales, municipales, comunales que podemos hacer una cantidad de actividades que creo que suman a las necesidades de la comunidad", subrayó Rospide.

Desde su lugar como coordinador, Rocha destacó el trabajo del programa y dijo que "tiene una demanda altísima. Estamos muy contentos de poder contar con todos los servicios, la gente viene por orden de llegada y en 15 minutos ya se está desocupando. Este lugar es amplio y cómodo, tiene una gran afluencia de estudiantes y muchos chicos están pudiendo hacer sus trámites, ya sea el certificado de buena conducta y/o el DNI que son los más requeridos. Nosotros estamos preparados para brindar la atención en estos dos días aproximadamente para 1000-1500 personas".

Entre los ciudadanos beneficiados por el operativo, estuvo Valeria del Valle González, egresada de la universidad, que se pronunció sobre la atención: "vine a realizar el pasaporte. Me enteré por las redes sociales y justamente por la página de la facultad, y me vi tentada porque estoy ahí en el predio. Fue superrápido, ágil, no me tomó ni 10 minutos. Es muy útil que esté el móvil acá, la atención fue excelente".

En la misma sintonía, Yohana Gisselle Arreyes, vecina del barrio comentó que "me acerqué porque me queda más cómodo tanto a mí como a todos los vecinos y esto es muy cómodo porque aparte te desocupas muy rápido, la gente es muy amable y la atención excelente, ninguna queja".