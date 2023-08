23/08/2023 - Negociación

Continúan las negociaciones paritarias con el sector docente

Este miércoles, tuvo lugar en las oficinas de la Secretaría de Trabajo de Tucumán, la segunda audiencia entre la Provincia y los representantes de los gremios docentes. El encuentro se realizó en el marco de la medida de conciliación obligatoria vigente para negociar paritarias del sector.

Estuvieron presentes en las reuniones la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el subsecretario de Trabajo, Julio Nieto; el subsecretario de Gobierno, Ramón Alcaraz; el secretario de Gestión Administrativa del ministerio de Educación, Esteban Medina; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica de la cartera educativa, Franco Venditti; el secretario de Estado de Hacienda, Fernando Zolorzano; el director provincial de Trabajo, Maximiliano Paz del Cueto; y el jefe del Departamento de Conciliaciones y Reclamaciones, Gustavo Martucci. Por el sector gremial, asistió la secretaria general de APEMyS, Isabel Ruiz, acompañada de la secretaria de Salud Laboral, Ana Carolina Bulacia Márquez, con el patrocinio letrado de Verónica Tula. Desde ATEP, compareció Hugo Brito, en compañía de su secretaria adjunta, Nora Isabel Yenad y de su secretario gremial, Leonardo Sanchez; el secretario general de UDT, Daniel Vizcarra, y su secretario adjunto, Juan Carlos Aguirre. Ambos gremios (ATEP y UDT) bajo el patrocinio letrado de Raúl Moreno.

Finalizado el encuentro, la ministra explicó: "tal cual estaba previsto, hoy hemos realizado las dos reuniones de conciliación obligatoria con APEMyS y con el Frente Amplio Docente. Tenemos una situación especial en relación con la cuestión salarial con el sector docente y es que las tres representaciones distintas están en situaciones diferentes: tenemos el gremio de AMET, que ha aceptado el acuerdo y que va a firmar el acta hoy a las 12.30 hs; tenemos APEMyS, que está dentro de la conciliación obligatoria y que, en el día de hoy, ha expresado que su asamblea ha aprobado el acuerdo, por lo cual el pedido que ambos (APEMyS y AMET) hacían era que liquidemos el sueldo docente correspondiente al mes de agosto con el incremento, dado que ellos aceptaron la propuesta. Esto nos pone en una situación compleja en relación con el Frente Amplio Docente que, hasta el momento, no ha aceptado la propuesta”.

“Empero a esto, el sector docente es uno solo. Por lo tanto, el gobierno de la provincia ha tomado la determinación de incorporar al sueldo docente este incremento salarial con esta propuesta aceptada por dos gremios y no aceptada por uno de los sectores, al solo fin de no perjudicar al docente y que pueda ir percibiendo estas sumas de incremento sin perjuicio de que vamos a continuar en el proceso de conciliación obligatoria que tiene, en principio, la próxima reunión pautada para el 30 de agosto con una posible prórroga para el 6 de septiembre. Y en este lapso de tiempo, vamos a seguir conversando con los sectores que no han aceptado todavía la propuesta para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo", puntualizó Carolina Vargas Aignasse.

La determinación del gobierno sobre el incremento en el sueldo docente especifica que: “Sin perjuicio de la propuesta económica que se pone a consideración, informamos que el gobierno de la provincia, en aras de la buena fe negocial y teniendo en cuenta la situación económica que atraviesan los trabajadores, ha tomado la decisión de que la misma impacte de manera inmediata en el sueldo de los docentes, es decir, con la liquidación correspondiente al mes de agosto, sin perjuicio de continuar el curso de este proceso de conciliación. La decisión se fundamenta en la necesidad de que el proceso en curso no demore la recomposición del salario y en consecuencia perjudique a los trabajadores".

La ministra, además, mencionó que "hoy a las 12:30 hs se va a firmar el acta de acuerdo correspondiente al gremio de AMET, que ha aceptado la propuesta salarial del gobierno”.

"Nosotros estamos todos los días analizando la situación económica. Pueden existir anuncios que vengan desde el sector nacional, tal cual se ha anticipado que van a tener que ver con algunos aumentos. Estamos también en la expectativa de ver cuáles son esas determinaciones", concluyó la autoridad.

A su turno, Ruiz explicó: "en este segundo encuentro, posterior a las reuniones que tuvimos del equipo técnico, pudimos informarle a la secretaría de Trabajo que nuestras bases aceptaron la propuesta a solo efecto de cobrar el mes de agosto con aumento. La mayor preocupación que tenemos es que si no hay un acuerdo, se nos puede pagar el sueldo de julio y eso sería lo peor en esta situación inflacionaria que estamos viviendo". Además, agregó: “consideramos que lo que se aceptó del 45% dividido en tres etapas, tiene que ser revisado en el mes de septiembre porque vamos a tener una inflación que va a superar los dos dígitos. El gobierno se compromete a trabajar en todo esto”.

“En la jornada de hoy, hemos trabajado sobre todo lo salarial, queda otro encuentro más en donde vamos a trabajar los otros puntos que han quedado pendientes de nuestro petitorio", puntualizó la referente gremial.

Para cerrar, Ruiz comentó que "vamos a seguir trabajando en todas las cuestiones administrativas, pedagógicas que nosotros estamos pidiendo".

Por último, Brito dijo: "seguimos en el marco de la conciliación obligatoria. Vamos a seguir trabajando en una nueva propuesta porque el 45% que otros gremios ya firmaron nosotros no estamos de acuerdo y pretendemos mejorar esos porcentajes. Vamos a tener varias reuniones técnicas para seguir haciendo números, tanto desde el gobierno como nosotros".

"Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que se aumente el básico y se aumente el inicial, porque esta situación que viven los docentes a quienes representamos es terrible. La devaluación ha golpeado muy fuerte y eso lo hemos hecho saber al gobierno”, finalizó el secretario.