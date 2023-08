AMPLIAR Los delegados de varios países presentaron por escrito el pedido de inclusión

La adhesión de nuevos países y la integración económica están en la agenda de los Brics

La definición de los criterios para una eventual expansión de los Brics y la creación de una unidad de valor común en el comercio entre los países del bloque están en la agenda de la 15ª Cumbre Brics, que comenzó ayer martes, en Johannesburgo, África do Sul, con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Más de 20 países ya han expresado formalmente su interés en unirse a los BRICS, como Irán, Arabia Saudita y Argentina.

La inclusión de nuevos países en los Brics, grupo formado actualmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, puede no ser interesante para Brasil. Esta evaluación es realizada por el coordinador del Grupo de Estudio sobre Brics (Gebrics) de la Universidad de São Paulo (USP), Paulo Borba Casella.

Para el especialista, la inclusión de nuevos países podría terminar perturbando el trabajo del grupo. “Esta posible ampliación va a significar paralizar y trastocar toda esa agenda que funciona y que hasta ahora tenía sentido, porque los cinco países tienen visibilidad, representan una parte importante de la población mundial, de la economía mundial”, explica Casella, quien es profesor de derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la USP.

Para él, el cambio en la constitución de los Brics podría llevar a Brasil a salir del grupo. “No sé si a Brasil le conviene aliarse con el grupo que será marcadamente antioccidental para colocarse en oposición a la Unión Europea y Estados Unidos. No nos interesa estar en rumbo de colisión con socios comerciales importantes, no veo ninguna ventaja para Brasil”, dice Casella. Explica que, como los Brics no son una organización internacional constituida, no existe un procedimiento previamente determinado para el ingreso de nuevos países.

La discusión sobre la expansión de los Brics puede ser un signo de la necesidad de vitalidad y revitalización del bloque, en la evaluación del profesor titular del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia (UnB), Alcides Cunha Costa Vaz. Para él, a largo plazo, la inclusión de más países puede ser un factor de complicación en la búsqueda de convergencia y consenso. “Cuando aumenta el número de miembros, aumenta también la pluralidad, la diversidad y las desigualdades y se dificulta el proceso de toma de decisiones, el establecimiento de agendas fuertes y convergentes”.

Para la experta en China Larissa Wachholz, el éxito de una posible expansión del bloque dependerá de cómo se implemente. “Es necesario entender hacia dónde se quiere ir y pensar en un proceso de expansión coherente con los objetivos que se quieren alcanzar: ya sea expandir el comercio en los países involucrados o ampliar las opciones de financiamiento. Los países interesados ​​en unirse deben pensar de manera similar, para traer más consenso y no disidencia”, evalúa el socio de la consultora financiera Vallya.

A pesar de las ventajas para Brasil de una posible expansión del grupo, como la ampliación de mercados, la cooperación en el área de desarrollo sostenible, infraestructura y tecnología, además del fortalecimiento del rol internacional, la entrada de nuevos miembros puede dar lugar a divergencias de intereses y prioridades y a la complejidad de la cooperación entre países. “Cuantos más países se unan al grupo, más complejas pueden volverse la coordinación y la toma de decisiones. Las diferencias culturales, económicas y políticas entre los miembros pueden dificultar la implementación de acuerdos y proyectos conjuntos”, dice el investigador Bruno Fabricio Alcebino da Silva, del Observatorio de Política Exterior e Inserción Internacional de Brasil (Opeb).

Agenda economica

La reunión de los Brics también debe tener discusiones importantes sobre la posibilidad de crear una unidad de valor común en las transacciones comerciales y de inversión entre los miembros de la agrupación. Para la especialista Larissa Wachholz, la creación de instrumentos que faciliten el comercio internacional siempre es bienvenida. “Un país como Brasil se fortalece con un comercio internacional amplio y resiliente, que incluye varios actores”, destaca.

El profesor Casella dice que no tiene “nada en contra de la idea, mientras funcione”. “Lo que realmente importa no es que digan que han lanzado otro mecanismo más, es que funciona, que el mercado lo acepta y que las operaciones de comercio exterior, compra y venta de bienes y materias primas comienzan a utilizar este mecanismo ” .

Según el gobierno brasileño, la discusión sobre la unidad de valor común aún está en pañales. “Esta unidad no tiene como objetivo reemplazar las monedas nacionales, sino proyectar una alternativa estable a las monedas internacionales predominantes”, informó el Palácio do Planalto, en una publicación sobre el evento.

El debate sobre el financiamiento de proyectos de cooperación y desarrollo, a través del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), es uno de los puntos donde puede haber avances más concretos, en la evaluación del profesor Costa Vaz. “Es posible equilibrar las dificultades en el campo político con una mayor proactividad en el campo de los instrumentos de financiación del desarrollo, lo que puede conducir a una cumbre con resultados tangibles al final”, evalúa.

Además de la consulta política, los Brics contemplan iniciativas sectoriales y de cooperación, incluyendo comercio y finanzas, ciencia, industria, energía, tecnología y salud. Según el gobierno brasileño, la Cumbre BRICS debe avanzar en temas importantes como: mejorar la gobernanza global, la recuperación económica, la cooperación entre países en desarrollo, la lucha contra el hambre, el cambio climático y la transición energética.