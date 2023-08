AMPLIAR Arce pidió sellar la unidad del pueblo

18/08/2023 - Politica

Arce convocó a la unidad del movimiento campesino boliviano

En el XVIII Congreso Ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el presidente Luis Arce advirtió a los delegados que elegirán a la nueva directiva que persisten los intereses internos y externos no solo para desestabilizar al Gobierno sino también a las organizaciones sociales.

"Hay gente que está interesada en que las organizaciones sociales no se fortalezcan, hay gente que está interesada en la división, hay gente interesada y que está apostando que de aquí, de este congreso, no salga nada", alertó y convocó a los delegados campesinos a consolidar la unidad de la organización que está al frente del Pacto de Unidad, base social del gobierno.

El vicepresidente David Choquehuanca, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, y otros dirigentes participaron de la inauguración del congreso campesino en el Coliseo Héroes de Octubre de El Alto. En este evento se elegirá a la nueva directiva y se fijará los lineamientos políticos.

“La CSUTCB no solo va a delinear temas estructurales-sindicales sino también temas políticos. Es importante, desde este congreso, marcar la unidad de la CSUTCB”, explicó Guarachi ante los delegados de la organización que forma parte de la COB.

Arce explicó en el evento que “hay intereses internos y externos que buscan siempre desestabilizar no solamente al Gobierno, sino también a nuestras organizaciones sociales”, por lo que llamó a dejar los intereses personales y apostar por la unidad del movimiento campesino.

“Hay que escucharnos para salir adelante en un congreso tan importante, porque el resultado tiene que ser una confederación fortalecida y que recupere la esencia de los líderes que pasaron por la organización”, reflexionó y abogó por que en el congreso “triunfe la CSUTCB sobre cualquier interés individual”.

En un discurso coincidente con Arce, Choquehuanca instó a “sellar la unidad” y vencer a los intentos de división.

“El congreso es para sellar la unidad, no es para dividir, no es para profundizar la división, algunos se equivocan, muchos nos equivocamos, ¿quién no se equivoca?, pero tenemos que corregir y abrazarnos y este congreso tiene que terminar con una fiesta, tenemos que sellar la unidad y tenemos que vencer a los que quieren dividir, hermanos”, reflexionó Choquehuanca.

El congreso campesino concluirá el domingo con la elección de una nueva directiva.