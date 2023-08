AMPLIAR No aguantamos un caso diferente cada día, dicen las madres

17/08/2023 - Justicia

Familiares de víctimas de violencia policial exigen justicia en Río

Madres y familiares de víctimas de violencia policial en el estado de Río de Janeiro realizaron un acto, ayer jueves, frente al Palacio de Guanabara, sede del gobierno estatal, ubicado en la zona sur de la ciudad de Río.

Armados con carteles con fotos y nombres de las víctimas, cruces y ataúdes de cartón, pidieron justicia y el fin de las muertes en operativos policiales en favelas y extrarradio. El acto fue convocado por el movimiento de familiares de víctimas de violencia policial, integrado por más de 100 personas.

“Este acto representa la voz de las madres que perdieron a sus hijos, que están pidiendo justicia, que ya no pueden tomar un caso diferente cada día. Solo queremos justicia, que quien disparó a nuestros hijos pague, que sea detenido y que eso también cambie. Dejen de actuar así, de entrar a la comunidad disparando sin saber quién es, solo queremos justicia”, dice Priscila Menezes, madre de Thiago Menezes Flausino, de 13 años, quien fue asesinado a tiros en la madrugada del día 7 de Agosto. en la principal vía de acceso a Cidade de Deus, una comunidad en Jacarepaguá, al oeste de Río de Janeiro.

“Ni siquiera sé cómo explicarlo, no sé si el centavo ya se hundió. Solo quedarán sus recuerdos. Bueno, porque era un buen chico, cariñoso, educado. Nunca imaginamos pasar por lo que estamos pasando. Seguiremos ahí en la manifestación para llamar la atención de las autoridades para que hayan cambiado su forma de actuar”, refuerza Menezes.

El caso de Thiago no es aislado. Según el Instituto Fogo Cruzado, que recopila datos sobre la violencia armada en Río y en otros lugares, en los últimos siete años, entre julio de 2016 y julio de 2023, las acciones y operaciones policiales fueron el principal motivo de victimización de niños y adolescentes. En ese período , 112 murieron y otros 174 resultaron heridos. En 2022, 1.327 personas murieron en acciones de las fuerzas de seguridad en el estado de Río, lo que equivale al 29,7% de todas las muertes violentas registradas en el año, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Según la concejala de Río, Mónica Cunha, la manifestación es la forma en que los familiares se protegen y exigen justicia. “Así llevamos fusiles, completamente diferente al gobernador, que entra a nuestras favelas, con funcionarios que son pagados por ellos con nuestros impuestos, empuñando fusiles y matando a los nuestros, siempre a nuestros hombres y a nuestros niños negros”, dice.

Cunha es la madre de Rafael da Silva Cunha, asesinado el 5 de diciembre de 2006, a los 20 años. Es fundadora del Movimento Moleque en 2003 para actuar contra las violaciones del sistema socioeducativo. “Aquí lo que tenemos es racismo contra los pobres y los negros, porque si fuera pena de muerte, sería cualquiera. Pero no cualquiera, aquí hay una fila, hay un color, hay un código postal, negro, pobre, favela y joven”.

Márcia Jacinto, madre de Hanry Silva Gomes de Siqueira, de 16 años, quien murió en 2002 con un disparo en el pecho, también pide justicia. “Viví mi vida, casa, escuela, iglesia, conocí al hijo que tenía en casa. Cuando dormía y él no estaba en casa, mi corazón ya comenzaba a palpitar. Ya amanecí asustada, porque había ido al hospital con mi nieta, llegué muy cansada. Escuché los disparos, pero no podía imaginar que uno de esos disparos golpearía a quemarropa en el corazón de mi hijo”.

Jacinto estudió por su cuenta y se encargó de la investigación por la muerte de su hijo, por lo que aún espera justicia. “Si las madres no hiciéramos lo que hacemos, nuestros hijos morirían como bala perdida o como narcotraficantes, y lloraríamos porque somos pobres, no tenemos dinero para pagar un buen abogado”.

Sônia Bonfim también espera justicia. El hijo de 17 años Samuel Vicente y su esposo, William Vasconcelos da Silva, fueron asesinados en 2021, en Anchieta, al norte de Río de Janeiro, durante una acción de la Policía Militar. Llevaron a la novia de Samuel a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA). Samuel era alumno de la Escuela de Policía Militar de São Gonçalo, en la Región Metropolitana de Río de Janeiro.

“El próximo mes se cumplirán dos años desde que mi hijo fue asesinado. Mi hijo y mi esposo, y hasta el momento no hay respuesta, no hay respuesta, no hicieron una pericia en el lugar, no se ha convertido en un proceso todavía, sigue siendo una consulta confidencial. Mi hijo es alumno de la escuela PM de São Gonçalo”, dice y agrega: “El mismo cuerpo que debía protegernos, nos mata, es muy difícil”.