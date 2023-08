17/08/2023 - Sin precios

Se paralizó en el NOA la construcción pública y privada

Ya es más caro cargar combustible, comprar el pan y medicamentos. Restringen los servicios de ómnibus en Tucumán por problemas de abastecimiento.

La suba del dólar y la devaluación frenaron en seco las obras públicas en ejecución y también la privada en Tucumán, Salta y en Jujuy. Esto se debe a la ausencia de precios de referencia de los insumos básicos y de materiales importados. Jorge Garber, presidente de la Cámara de Construcción de Tucumán, describió el escenario de estos días como de incertidumbre y de “operaciones virtualmente paralizadas”.

En diálogo con Ámbito, el empresario puntualizó que los proveedores no tienen precios y por eso hasta se cancelaron operaciones cerradas unos días antes de las elecciones primarias. “Nadie imaginaba esto, éramos optimistas y este escenario nos preocupa porque todo se ralentizó o se paró. Algunos de mis pares no tienen espalda, se quedaron sin materiales y tuvieron que detener las obras hasta que esto se normalice”, sostuvo. Destacó que, aun no siendo su caso, ya hay suspensiones de trabajadores en algunas empresas. El sector genera alrededor de 10.000 puestos de trabajo en la actualidad, un 60% en obras estatales y el resto en la actividad privada. Debido a este escenario, hubo una reunión de emergencia de la Cámara, de la que surgió un pedido de reunión con el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, mandatario electo. “Esperamos que se nos aclare el panorama porque hay mucha obra pública en ejecución y no debe dejarse a mitad de camino”, señaló.

Otro de los inconvenientes que surgió es la falta de combustible para el movimiento de camiones y de maquinaria, señaló Garber. En algunos casos porque las estaciones de servicio ya no tienen o porque no quieren vender hasta que se establezcan nuevos precios. Puntualizó que a estos problemas se le sumaron en las últimas semanas la falta de fluidez en el giro de fondos desde la Nación, devenidos de la redeterminación de los precios por la suba del dólar y la inflación, recálculos que están contemplados en los contratos. “Todo esto nos está generando un dolor de cabeza, no solamente no estamos cobrando sino que tampoco podemos comprar. Y en estos días no hemos tenido despacho de cemento, hierro, ni de materiales eléctricos”, dijo.

Escenario

En Salta se repite este escenario, de acuerdo Juan Carlos Segura, titular de la Cámara de la Construcción de esta provincia. “Durante los próximos dos días no habrá precios porque las empresas constructoras iniciaron un período de recotización de todos los presupuestos”, señaló en declaraciones a la prensa. Detalló que algunos corralones de venta de materiales para la construcción, al igual que en Tucumán, suspendieron las ventas porque no tienen precios y sólo expenden insumos mínimos. “La situación es mala y estará mucho peor si el gobierno no toma medidas rápidas”, sostuvo.

En Jujuy, de acuerdo a consultas de Ámbito en la Cámara Jujeña de la Construcción, la situación es de alta complejidad, similar a lo que sucede en Tucumán y Salta, aunque se espera que la incertidumbre finalice en los próximos días, una vez que se estabilice el valor del dólar que parece no tener techo e impacta en los precios. Por esta razón, la mayoría de los corralones vendieron sólo en efectivo con aumentos que rondaron entre el 22% y el 27%. Otros, en menor medida, suspendieron la atención al público.

Medicamentos, pan y combustibles más caros

El rubro medicamentos fue uno de los primeros que reaccionó con aumentos de precios. “Unas horas después de que se anunció el nuevo dólar oficial los laboratorios nos enviaron los nuevos precios que, en algunos casos, treparon hasta el 25%”, informó a este medio Emilio Alves, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán. Detalló que la suba fue en todo tipo de drogas y que algunos laboratorios están haciendo reposiciones muy puntuales. Consultado sobre si esto sucedió en todo el NOA, expresó que efectivamente los incrementos ya rigen en las provincias del noroeste. Puntualizó que entiende que algunas empresas hayan actualizado los precios porque necesitan insumos que están dolarizados, “pero llama la atención que otros que producen con materiales argentinos que se pagan en pesos hayan adoptado los mismos incrementos”. “Esto pasa cuando el Estado no controla, sobre todo, con algo de lo que mucha gente no puede prescindir, como son los medicamentos”, reflexionó.

Pablo Albertus, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, también fue consultado por Ámbito y admitió que algunas empresas ya están vendiendo todo más caro, en el orden del 15%, aunque aún esa cámara no se reunió para determinar un precio de referencia. “Desde el lunes no tenemos precios de la harina y otros insumos. Hay venta suspendida en todo lo que es materias grasas y margarina. Y todo lo que es papelería y descartables aumentó entre un 25% y 30%”, detalló. Agregó que el azúcar no tiene techo y que “no están vendiendo o te dicen que retires y te paso el precio el viernes”. La bolsa de 50 kilos tiene un valor aproximado de $28.000 y la de harina ser iría a los $4.800. “Esto genera un aumento fuerte en nuestras materias primas y costos, y deberá trasladarse a las góndolas”, reconoció.

Combustibles

Desde el amanecer del miércoles, en Tucumán, Salta y Jujuy se registran largas filas de vehículos en estaciones de servicios de distintas marcas aunque, sobre todo, en las YPF que todavía no aumentó el precio de sus combustibles y tampoco mostró desabastecimiento, lo que incrementó la demanda. Sí sucedió que las petroleras Raizen Argentina y Trafigura, que operan bajo las marcas Shell y Puma, aumentaron un 12,5% sus valores desde este miércoles, tanto en naftas como en gasoil.

La situación de Refinor es particular porque incrementó este martes un 7% en todos sus productos pero se trata del cuarto aumento en tres semanas de esta petrolera del norte argentino, cuyo 50% del paquete accionario pertenece a YPF y la otra mitad a Integra, el holding que lidera el empresario José Luis Manzano, que en los últimos 10 años construyó un diversificado porfolio de activos energéticos con participaciones en Edenor, Metrogas y Phoenix Global Resources, una petrolera con áreas en Vaca Muerta.

Debido a los problemas para abastecerse de gasoil, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, a través de su vicepresidente Jorge Berreta, informó que el sector restringir el servicio de media mañana y de la noche. “La reducción será entre las 9 y las 12, y también en los últimos servicios de la jornada”, sostuvo a Ámbito. Detalló que el precio del litro de gasoil aumentó de $260, el valor del domingo, a $380.

David Correa, para Ámbito