16/08/2023 - Ciencia

La respuesta del Conicet a Milei sobre su propuesta de cerrarlo

Desde el Conicet salieron a responderle y le recordaron a Milei que los países que él elogia son los que más invierten en Ciencia y Tecnología.

Enancado en el discurso de su alma mater, Domingo Cavallo, que en los '90 mandó literalmente a los científicos a "lavar los platos", el hoy candidato presidencial del ultraliberalismo local, Javier Milei, prometió cerrar el ministerio de Ciencia y Tecnología y el Conicet en caso de llegar a la Casa Rosada.

En LN+ Milei ninguneó el trabajo de los científicos y los desafío a que "se ganen el pan con el sudor de la frente".

"¿Qué generan?" se preguntó el ex asesor del genocida respresor Antonio Domingo Bussi y los instó a a insertarse en el sector privado.

"Que la Ciencia y la Tecnología queden en mano del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien", sentenció Milei.

Y hasta se animó a menospreciar a la ciencia argentina preguntando "¿Qué productividad tienen?, ¿qué han generado los científicos?".

Quien salió a responderle este miércoles fue la presidenta del Conicet Ana María Franchi,

En diálogo con Radio 10, Franchi repasó muy rápidamente algunos de los avances producidos por el Conicet que están incorporados a la vida diaria de los argentinos sin que quienes los consumen lo sepan y cómo el sector privado se nutre de la investigación científica y el desarrollo tecnológico que nace en el Conicet.

Por eso se preguntó "¿cómo medimos la productividad?". Y advirtió: "no me imagino un país desarrollado, no me imagino ninguno de esos países a los que dicen que debemos parecernos, que no inviertan en ciencia y tecnología".

"Si se acuerdan cuando aparecen las primeras vacunas (contra el Covid-19), tan esperadas por todo el mundo, la primera producción de vacunas se la quedaron 8 o 9 países que son los que más invierten en ciencia y tecnología", recordó Franchi y advirtió: "la ciencia y la tecnología es soberanía".

Franchi recordó además que la Inteligencia Artificial, en el futuro, va a generar una gran revolución en el mercado del trabajo y miles de trabajos van a desaparecer "pero los trabajos que se van a seguir necesitando están vinculados con el desarrollo y la tecnología. Son esos los trabajos que cada vez más se van a necesitar".

Y concluyó: "no existe desarrollo sin impulso del Estado. El desarrollo inicial siempre es del Estado, después las empresas toman estos desarrollo y los escalan, pero el desarrollo inicial siempre es del Estado. No es bobo el Estado alemán que invierte en ciencia y tecnología para que unos vivan del Estado. Esto que hace es un ataque a la ciencia y tecnología, pero en realidad es un ataque al Estado".