AMPLIAR La Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva

10/08/2023 - Ecología

Nadie puede imponer su voluntad, dice Marina Silva sobre deforestación cero

Al comentar sobre la ausencia de una meta común para la deforestación cero en la Declaración de Belém, divulgada el pasado martes, la ministra de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, Marina Silva, dijo que nadie puede imponer su voluntad a nadie. El documento es el resultado de la Cumbre Amazónica, que reunió a representantes de los ocho países amazónicos.

Sigue.

“El proceso de negociación siempre es mediado. Nadie puede imponer su voluntad. Entonces, es el consenso progresista, como tenemos cierto consenso, lo ponemos en el documento. Una cosa muy importante que pasó es que todos los países están de acuerdo en que la Amazonía no puede ir más allá del punto de no retorno, es decir, el punto de no retorno. Porque, si superas el 25% de deforestación, el bosque entra en un proceso de sabanización”.

“Allí, es un punto de no retorno. Será la destrucción del bosque. Y la destrucción del bosque significa la destrucción, sobre todo, de nuestro sistema de lluvias. No somos un desierto sólo porque tenemos la Amazonía. Esto tenemos que pensarlo con mucho cuidado. Cuando decimos deforestación cero es porque la ciencia y el consenso nos dicen que paremos, porque este bosque es responsable de las lluvias, del 75% del PIB [Producto Interno Bruto] de Sudamérica y del equilibrio del planeta”.

Al participar en una entrevista con estaciones de radio durante el programa Bom Dia, Ministro , Marina recordó que cuando se creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), hace 45 años, varios temas que actualmente se relacionan con el cambio climático aún no estaban en la agenda.

“Hace 14 años no teníamos una reunión de los presidentes que integran el Tratado de Cooperación Amazónica. Este lapso de tiempo fue perjudicial para el avance de las políticas regionales que nos llevan a enfrentar el problema de la deforestación, la desigualdad social, el abandono de las comunidades indígenas al pensar en la Amazonía”.

Marina también recordó que se espera que la cumbre, que finaliza este miércoles (9), dé a conocer dos documentos. “Esta cumbre tendrá dos anuncios. El comunicado conjunto de los ocho países y el comunicado conjunto de la sociedad, que servirán de impulso a los gobiernos. Todo lo que aún no ha sido posible establecer un consenso desde la perspectiva de los distintos países ya es un consenso desde la perspectiva de la ciencia y la sociedad”.

“Brasil ya tiene un compromiso de deforestación cero. Ya estamos trabajando para lograr la deforestación cero para 2030”, dijo, citando que, en los primeros siete meses de gobierno, el ministerio amplió la capacidad de inspección del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico. Centro Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) en casi un 200%, además de registrar una caída del 42% en la deforestación en el país.