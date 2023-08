AMPLIAR Lula visitó obras en nueva sede del Impa

10/08/2023 - Economía

Lula defiende más inversiones públicas en educación

Al visitar las obras de la nueva sede del Instituto de Matemática Pura y Aplicada (Impa), en Río de Janeiro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomó este jueves (10) la aplicación de recursos públicos en programas educativos y la construcción de universidades como una forma de prevenir la salida de investigadores brasileños a otros países.

“Todavía hay mucha gente que piensa que gastamos, que estamos gastando en esta universidad, que estamos gastando en construir apartamentos para que vivan los niños. Todo lo que hagas que traiga un resultado beneficioso para las personas, para el municipio, para el estado y para la Unión es una inversión, no un gasto. No hay inversión más barata que invertir en educación”.

La nueva sede del Impa, ubicada en la región portuaria de Río, albergará el primer curso de pregrado del instituto. El gobierno federal destinará R$ 16,7 millones para la creación del curso. Los estudiantes serán seleccionados en base a su desempeño en la Olimpiada Brasileña de Matemáticas para Escuelas Públicas (OBMEP). El curso comenzará en 2024, con la apertura de 100 vacantes.

Lula también criticó al gobierno anterior que, en su evaluación, no contribuyó a la educación. “No es de recibo que un país feliz, que le gusta la música, que le gusta bailar, que tiene gente maravillosa y alegre, vote por un mentiroso, por un tipo que decía 11 mentiras al día. Un ciudadano que hizo noticias falsas todos los días, que predicó el odio, que predicó el desprecio y no educó, y no animó a nadie a comprar un libro, solo a comprar un arma”.

PAC

Durante el discurso, Lula también mencionó el lanzamiento del nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), previsto para este viernes (11), en Río de Janeiro.

“Petrobras dejará de enviar todos los dividendos a los accionistas y enviará parte de los dividendos para que se transformen en inversiones para producir más gas, más petróleo, más gasoductos y producir más conocimiento científico y tecnológico”, dijo el presidente.

Se prevén R$ 240 mil millones para los próximos cuatro años en áreas como transporte, energía, infraestructura urbana, inclusión digital, infraestructura social inclusiva y agua para todos. Otras áreas como defensa, educación, ciencia y tecnología también deberían incluirse en el nuevo programa.