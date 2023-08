AMPLIAR Planta procesadora de banana de la empresa pública EBA. Foto: MDPyEP.

08/08/2023 - Economía

Bolivia mejora sus indicadores económicos prepandemia

En un escenario mundial difícil, Bolivia mejora sus indicadores económicos y encara la industrialización de sus recursos naturales y materias primas, para sustituir importaciones, destacó ayer martes el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

En contacto con la emisora Patria Nueva, la autoridad gubernamental recordó que actualmente la economía mundial atraviesa un escenario de volatilidad, incertidumbre y presiones inflacionarias a causa de los efectos del conflicto bélico en Europa y la pandemia del Covid-19.

“Y en ese escenario difícil es que Bolivia está logrando mejorar indicadores prepandemia, Bolivia está logrando tener una de las inflaciones más bajas de la región y del mundo, pero también está encarando ese proceso de industrialización con sustitución de importaciones, aprovechando las potencialidades productivas de las diferentes regiones”, resaltó.

De acuerdo con los datos oficiales, Bolivia tiene una de las inflaciones más bajas (0,8%) de América del Sur a junio de este año, gracias a las diferentes políticas aplicadas por el Gobierno, como las subvenciones.

“El proceso de industrialización de las materias primas en el país no solamente concibe la constitución de alguna planta o fábrica, sino también implica el mejoramiento de la productividad y producción, por ejemplo, de los alimentos, con la construcción de represas, riego, entre otros”, señaló Cusicanqui.

Consolidación de la reconstrucción económica

Asimismo, el ministro relievó que el 6 de agosto, el presidente Luis Arce brindó a la nación un mensaje que muestra la “consolidación del proceso de reconstrucción de la economía boliviana, con justicia social”.

“Son datos que nos muestran esa consolidación de la reconstrucción de la economía boliviana, ese retorno a la senda de la estabilidad pero, fundamentalmente, a la senda del crecimiento económico”, enfatizó.

Algunos de los importantes indicadores que muestran la reconstrucción son que entre los años 2021 y 2022, la tasa de crecimiento promedio de la economía boliviana fue de 4,8%, superior a la registrada en la gestión 2019, que sólo fue de 2,2%.

Otro de los indicadores relevantes es que el Producto Interno Bruto (PIB) nominal llegó a $us 44.300 millones en 2022, mayor a los $us 41.100 millones en 2019. Asimismo, el PIB per cápita se incrementó de $us 3.578 en 2019 a $us 3.691, “la cifra más alta en la historia de Bolivia”.

“Eso es lo que ha señalado nuestro presidente (Luis Arce) en su discurso del pasado 6 de agosto, que varios indicadores económicos en los cuales ya hemos superado y hemos mejorado lo que se tenía en los niveles de la prepandemia”, añadió Cusicanqui.