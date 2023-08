AMPLIAR Mauro Vieira y Marina Silva asisten a reunión en Belém

07/08/2023 - Preocupación

Queremos reactivar el diálogo, dice ministro en Cumbre Amazonía

En vísperas de la apertura de la Cumbre Amazónica, el Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y la Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, se reúnen en Belém con ministros integrantes del organismo del Tratado de Cooperación Amazónica. Ellos son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, además de Brasil.

Sigue.

“Todos estos países son parte de un bioma tan importante y por lo tanto son los que deben liderar las iniciativas para cuidar la región. Hablamos de un bioma estratégico para el planeta, donde viven casi 50 millones de personas de estos ocho países. Es una región que exige un fuerte compromiso y una estrecha coordinación de los países”, evaluó Mauro Vieira, durante una conferencia de prensa.

Según el ministro, este lunes (7), en un segundo momento, también estarán presentes tres países con grandes extensiones de bosques tropicales en África y Asia: República del Congo, República Democrática del Congo e Indonesia. También fueron invitados a este segundo encuentro Alemania y Noruega, países clasificados por la ministra como importantes contribuyentes al Fondo Amazonía, y Francia, por la Guayana Francesa.

“Como resultado de esta cumbre, tendremos la Declaración de Belém, que fue negociada por estos ocho países en un tiempo récord, poco más de un mes. Esta declaración, que será aprobada mañana por los presidentes, instruye a los cancilleres y autoridades de nivel ministerial a instruir a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica de las nuevas tareas y nuevas metas enumeradas”.

“Brasil, la región y el mundo han cambiado. Nuestros países necesitan tomar en cuenta nuevas demandas, nuevas expectativas y nuevos actores. Eso es lo que estamos haciendo con esta cumbre que se realiza hoy. Nuestro objetivo, al impulsar este encuentro aquí en Brasil y en Belém, es reactivar los canales de diálogo con los países de la región para que, a través de la cooperación, podamos encontrar soluciones a desafíos comunes en beneficio de nuestros pueblos”, concluyó.

Gobierno por sociedad

Durante la conferencia de prensa, Marina Silva recordó que la Cumbre de la Amazonía fue pensada en dos ejes: el sector gubernamental y la sociedad civil. “Ya no es posible que los gobiernos piensen que van a hacer las cosas unilateralmente por las personas, las empresas, la sociedad. Necesariamente tendrán que ver con personas”, dijo. Según ella, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, también participará del segundo momento del encuentro.

“Este acuerdo de cooperación tiene 45 años. En esos 45 años, muchas cosas han cambiado. Algunas para bien, pero lamentablemente tenemos que decir que muchas para mal”, resaltó. “Tenemos una realidad que ha empeorado porque sabemos que la naturaleza ya está en números rojos a más del 30% de su capacidad de carga. Sabemos que nuestras acciones han desequilibrado muchos procesos, no solo políticos, económicos y sociales, sino sobre todo, regularidades ambientales y cósmicas”.

“Llegamos a esta cumbre con claridad. La primera es que la Amazonía está drásticamente amenazada. La segunda es que no podemos permitir que entre en el punto de no retorno. Y la tercera es que es imposible revertir este proceso trabajando en forma aislada. Así que trabajemos juntos”, dijo. “Es necesario hacer políticas públicas para la Amazonía basadas en evidencias. No es momento de que la gente tenga actitudes erráticas y cualquier actitud que no considere lo que dice la ciencia puede cometer errores que son irreversibles y con mucho daño”, concluyó.