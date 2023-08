AMPLIAR Declaración de los Ministros de Medio Ambiente de Brasil, Perú y Colombia

Cumbre en Belem: acuerdo debe evitar punto de no retorno en la Amazonía

El acuerdo a ser firmado entre los países amazónicos, al término de la Cumbre Amazónica, que se realiza los días 8 y 9 de este mes en Belém (PA), deberá incluir, obligatoriamente, medidas para evitar el punto de no retorno de la bosque tropical más grande del mundo mundo.

La declaración fue dada por las ministras de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, y sus colegas de Colombia, Susana Muhamad, y de Perú, Nancy Chauca Vásquez, este domingo (6) durante los Diálogos Amazónicos, evento que termina este domingo. (6) en la capital de Pará y que precede a la cumbre.

El punto de no retorno es un término utilizado por los especialistas para referirse al punto en el que el bosque pierde su capacidad de regenerarse, debido a la deforestación, la degradación y el calentamiento global, tendiendo así al proceso de desertificación.

Marina destacó que la declaración final la darán los presidentes de los países participantes, pero que ya hay puntos en común en las discusiones previas.

“Hay un entendimiento de todos los presidentes de que la Amazonía no puede llegar al punto de no retorno. Y para evitar el punto de no retorno, ya no tendremos que trabajar individualmente, sino juntos, en un esfuerzo regional, para ayudarnos a lograr mejores resultados en la protección de los bosques, la biodiversidad, los pueblos indígenas, en establecer una alianza que llévanos a otro ciclo de prosperidad. Este es un entendimiento común”.

Susana Muhamad destacó la importancia del conocimiento tradicional en las discusiones.

“Estamos de acuerdo en que el punto de no retorno debe ser un propósito común. Y eso debemos tener respaldo científico y también conocimiento tradicional. Hay otro punto de acuerdo, que es el fortalecimiento de la OTCA [Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, integrada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela] como medio de encuentro y la necesidad de mantener la coherencia en el trabajo político y técnico entre gobiernos y comunidades”.

Señala que el mensaje es que si la crisis climática continúa, corremos el riesgo de perder la Amazonía. “Hay corresponsabilidades locales, nacionales, multilaterales y globales. Yo creo que los presidentes también lo van a tener muy claro”, agregó el ministro colombiano.

Chauca Vásquez explicó que su país ha estado tratando de promulgar leyes que endurezcan las penas contra los delitos ambientales, pero eso depende más de los parlamentarios peruanos que del Poder Ejecutivo.

“Traemos un firme compromiso con la lucha contra el crimen, contra las actividades ilícitas. En Perú estamos haciendo esfuerzos, acabamos de formar una comisión multisectorial, porque servir a la Amazonía no es solo una responsabilidad del sector ambiental. Servir a la Amazonía significa trabajar de manera multisectorial, cerrando brechas en educación, salud, agua y saneamiento, teniendo energía limpia para todos. Pero también en oportunidades de generar bionegocios, queremos y podemos hacer cadenas productivas de valor y servicios sustentables”.

Cerrando el comunicado a la prensa, Marina señaló que el 75% del PIB de América del Sur está relacionado con las lluvias que produce la Amazonía.

“Sin la Amazonía, no hay forma de tener agricultura, no hay forma de tener industria, no hay forma de que Brasil tenga vida siquiera en el Sur, Sudeste y Medio Oeste, porque la ciencia dice que sería un desierto como el Desiertos de Atacama o Sahara. . Por lo tanto, no es una cuestión de cantidad en términos de peso poblacional, es una cuestión de trabajar con el principio de justicia ambiental y el PIB de los servicios ecosistémicos que genera esta región”.

