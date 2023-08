04/08/2023 - Transporte

Cerro El Puntano: Controlan incendio y sólo quedan focos humeantes aislados

Brigadistas forestales trabajaron en el relevamientos de focos humeantes en zonas inaccesibles y control de cenizas en serranías cercanas a La Toma de Vipos.

Con respecto al incendio forestal y de pastizales que afectó en las serranías cercanas a la zona de La Toma del Río Vipos, la Dirección de Defensa Civil informó que el fuego se encuentra controlado pero no extinto por lo que desde la tarde de ayer hasta últimas horas de la noche se realizaron controles de cenizas y relevamientos de restos humeantes en áreas inaccesibles para el personal y el avión hidrante del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Personal de la Brigada Forestal y bomberos voluntarios realizó una intensa labor desde el lunes pasado realizando una guardia permanente acampando en el lugar.

El incendio afectó puntualmente el cerro conocido como El Puntano, consumiendo más de 100 hectáreas, a través de focos dispersos en un área que va desde los 1.600 a los 2200 metros sobre el nivel del mar.

El titular de Defensa Civil, Fernando Torres, sostuvo: “Los lugares donde quedaron cenizas son lugares inaccesible y aislados. Ayer el fuego comenzó a disminuir porque no tenía material y estaba confinado. Anoche quedó controlado. Hay incendios donde no se pueden encarar desde el frente, sino aisladamente. Se trabaja con brechas para que cuando llegue el fuego ya no pase y se consuma”.

Por otro lado dijo que “el helicóptero de la Dirección de Aeronáutica fue una herramienta fundamental para subir y bajar equipamiento y personal. El avión hizo cuatro disparos de agua que fueron muy certeros. Operó desde una finca cercana a la zona y ahora la aeronave se encuentra en el Aeroclub Tucumán de Yerba Buena. Al concluir su labor, parte del personal bajó a pie por las sendas y otro grupo descendió en helicóptero, ya que tenía que trasladar las herramientas de trabajo. Los focos huemeantes son controlados visualmente por personal del área de Defensa Civil de Tapia”.

En el incendio trabajan 11 miembros de la Brigada Forestal de la repartición, Bomberos Voluntarios de Tapia, San Pedro de Colalao, Trancas y Tafí Viejo y personal de la División Delitos Rurales de la Policía de Tucumán.

La Toma de Vipos es el sitio de mayor aproximación a los incendios que se encontraba a unos 3.000 metros lineales. El personal trabajó con equipos manuales: derki, chicotes, bombas de espalda con lanza, batefuegos, palas, picos, rastrillos, hachas y motosierras para trabajar en zonas de pastizales y de bosques que también fueron afectadas