03/08/2023 - Lisboa

Francisco a jóvenes: "pueden ganar el reto climático"

"Ganar el desafío climático y ambiental es posible", el Papa está convencido de esto y llama a los jóvenes a ser protagonistas de ese cambio. Pero sin sectarismos e ideologías.

"En nombre del progreso se abre paso una regresión y eso no es posible. Ustedes son la generación que puede ganar este reto: tienen las herramientas científicas y tecnológicas más avanzadas pero, por favor, no caigan en la trampa de la parcialidad de visiones sesgadas", clama. Es los que Francisco tiene en el corazón, y sobre esto escribió la "Encíclica Laudato si" y se define como "ecología integral". Y por tanto la tarea debe ser: "escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres; poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados; el tema de las migraciones junto al de la caída de la natalidad. No a las polarizaciones, sino visiones de conjunto".

Y, en cualquier caso, nada de medias tintas: "No podemos conformarnos con simples paliativos ni con tímidos y ambiguos compromisos", advierte el Papa, para quien "los caminos intermedios son sólo un pequeño retraso en el desastre". Así habla el Pontífice en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) "más verde" de la historia, en el Parque Eduardo VII de Lisoa, que hoy fue invadido por 500.000 jóvenes y cientos de banderas para recibir al Papa. Pero, los jóvenes trataron de respetar ese espacio verde que se les presta para este evento con las palabras "Protege los árboles de Lisboa" escritas en portugués e inglés.

Del clima a las zonas más azotadas del planeta.

Francisco se reunió ayer por la mañana con una delegación de jóvenes de Ucrania, la mayoría niñas porque los jóvenes no pueden salir del país debido a la ley marcial. Francisco rezó con ellas y confirmó su "cercanía dolorosa y orante". Dispensó una caricia también a una delegación de Turquía, procedente de las zonas azotadas por el último devastador terremoto.

Finalmente, por la tarde Francisco improvisó como pintor y dio la última pincelada al mural más grande del mundo: 3,5 kilómetros realizados por los jóvenes de las Scholas Occurrentes que el Papa vio en su sede de Cascais. "Es una Capilla Sixtina pintada por usted", comentó. El momento más popular de la jornada fue la primera bienvenida del Papa por parte de los jóvenes de la JMJ en el Parque Eduardo VII. Cantando, bailando, rezando y alguien confía una esperanza para el futuro: que el Papa Francisco visite China. Sería la primera vez para un Papa.

Se ven muy pocas botellas de plástico, reemplazadas por botellas de vidrio, uno de los artilugios que se entregaba a todos los jóvenes peregrinos que llegaban a Portugal. Un grupo de los jóvenes también ha elaborado un Manifiesto en el que se comprometen a consumir menos y reutilizar las cosas. El reciclaje entra así en el lenguaje de esta generación tras el tira y afloja de las últimas décadas.

El Manifiesto, que también cuestiona las instituciones políticas y la propia Iglesia, "fue entregado esta mañana al Papa", informó monseñor Claudio Giuliodori, profesor adjunto de la Universidad Católica, para quien "los jóvenes pueden ser el motor del cambio". . Luego cita a Blaise Pascal: "La humanidad corre hacia el abismo y para no pensar en lo que hace, le pone enfrente un lindo teatrito".

Scolastica lo pidió cuando llegó a Lisboa con trescientos compatriotas: "Me gustaría el Papa en China, me gustaría la JMJ en China, ese es mi sueño".