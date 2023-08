AMPLIAR El jefe Raoni Metuktire pide por carta mejor tratamiento

31/07/2023

Jefe indígena de Brasil que lucha por salvar la Amazonía insta al presidente Lula a defender los derechos de los pueblos

El líder indígena más famoso de la Amazonía instó al presidente de Brasil a defender los derechos de los pueblos indígenas. El jefe Raoni Metuktire exigió que se sacara a los “invasores” de sus territorios y que el gobierno detuviera las negociaciones sobre créditos de carbono que habían excluido a los pueblos indígenas de las discusiones.

En una carta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Raoni exigió una respuesta del gobierno a 11 solicitudes específicas antes del 9 de agosto, segundo y último día de la cumbre amazónica a la que asistirán Lula y otros jefes de Estado sudamericanos en la ciudad de Belem. .

El manifiesto fue entregado a la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, en un acto al que asistieron 1.000 miembros de diferentes etnias en la localidad de Sao Jose do Xingu, en el estado de Mato Grosso.

En mayo, Lula firmó una legislación que allana el camino para un mercado para comercializar créditos de carbono, generados al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, y que pueden comprarse para cumplir con los límites eventuales de emisiones. Según se informa , la administración de Lula está redactando un reglamento para la operación del mercado de carbono y planea presentarlo en los próximos meses.

Pero Raoni dijo en su carta que los pueblos indígenas no han sido incluidos en el proceso y que se requiere su participación para la elaboración de una legislación justa que tenga en cuenta sus derechos.

Raoni, que ahora tiene 90 años, también exigió que el gobierno adopte una “posición concreta” sobre un próximo fallo judicial que amenaza con despojar a algunos territorios indígenas de sus designaciones. La Corte Suprema está en proceso de evaluar si los pueblos indígenas deben haber estado ocupando físicamente sus territorios antes de 1988 para defender sus reclamos territoriales.

Durante años, Raoni ha hecho campaña por la protección de los territorios indígenas en la Amazonía. Un documental de 1978, "Raoni: The Fight for the Amazon", contribuyó a su fama, al igual que una gira de 1989 con el músico británico Sting.

La carta también exigía el cese de las actividades mineras que han desencadenado una crisis de salud entre el pueblo yanomami durante el anterior gobierno del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro cuando los mineros de oro ilegales invadieron su territorio.

El gobierno de Lula lleva meses expulsando a la mayoría de ellos de las tierras yanomami. Sin embargo, algunos siguen trabajando de noche para evitar ser atrapados, dijo Rodrigo Agostinho, jefe de la agencia ambiental Ibama, a principios de este mes .

La carta de Raoni también exigió pruebas masivas de exposición al mercurio de los pueblos indígenas, ampliamente utilizado por los buscadores de oro para separar el metal, y tratamiento médico para los afectados.

También condenó las llamadas “asociaciones agrícolas” establecidas bajo Bolsonaro que obligaron a los indígenas a trabajar en la agricultura, diciendo que son “inconstitucionales y van en contra del modelo de sostenibilidad cultural”.

El evento del viernes en Sao Jose do Xingu también mostró una carta del rey Carlos de Gran Bretaña expresando su apoyo a Raoni y señalando un deseo común de ver protegida la Amazonía.

Como una forma de salvaguardar su tierra, los pueblos indígenas de Brasil han presionado por el establecimiento de más territorios indígenas, un proceso lento que puede llevar años. Brasil ha establecido hasta ahora 732 territorios indígenas, que ocupan más de 117 millones de hectáreas (453 000 millas cuadradas), o casi el 14 % de la vasta extensión del país, según datos del Instituto Socioambiental.

De los 14 territorios que el gobierno dijo que se crearían, solo seis se han establecido hasta ahora bajo el último tercer mandato de Lula que comenzó en enero. Sin embargo, la deforestación en la selva amazónica ha disminuido un 33,6 % en sus primeros seis meses desde el mismo período de 2022, una señal alentadora para los esfuerzos ambientales de su administración.

Lula hizo campaña el año pasado con promesas de frenar la tala ilegal y deshacer la devastación ambiental bajo Bolsonaro. Raoni caminó junto a Lula por la rampa del palacio presidencial antes de su discurso inaugural el 1 de enero.