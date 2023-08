AMPLIAR Celso Athayde el empresario de las favelas

31/07/2023

El empresario de las favelas: la fuerza de los mas pobres

Para el multipremiado empresario brasileño Celso Athayde, las favelas son mercados en crecimiento . "Un potencial que consume y produce 207.000 millones de reales (unos 41.000 millones de euros) al año", dice DW. Un volumen mayor que el consumo interno de Paraguay y Bolivia juntos.

Sigue.

"Si toma el volumen de negocios de las villas miseria en Brasil, que según cifras oficiales albergan a 17 millones de personas, y lo convierte en un estado brasileño, sería el tercer mayor estado en términos de consumo, producción y población", dice . Y aquí solo incluye los valores en circulación legal. No las ganancias del narcotráfico, los juegos de azar, ni de la economía informal. Celso Athayde ha demostrado que el éxito económico y empresarial es posible, incluso en los barrios más deprimidos de Brasil .

De la calle a Davos

"Nací en una favela. Cuando tenía seis años, mis padres se separaron y me fui literalmente a la calle. Viví en la calle de mis seis a mis doce años de edad. Luego pasé dos años en un hogar público ya los catorce me mudé a otra favela. Crecí y me hice vendedor ambulante", narra el hoy empresario a DW.

Athayde ha intentado llevar a cabo alternativas empresariales a las favelas. Él comprendió que un negocio en un barrio marginado crea una gran red de empleos: "Cuando creas riqueza e ingresos en un barrio pobre, reduce las desigualdades económicas", concluye.

El otro niño de la calle fue premiado por su compromiso empresarial en el Foro Económico Mundial de Davos. Un gestor que reconoce las oportunidades y aprovecha el potencial. Athayde fundó el que asegura es el único grupo empresarial de favelas del mundo, una red de 27 empresas que cooperan con éxito con redes de distribución internacionales como Amazon. “Los grandes consorcios han comenzado a ver el valor ya descubrir cuánto potencial hay en estas zonas”, explica Athayde.

Hoy en día, agrega, en las favelas hay influenciadores de Internet, allí están los mayores bancos, las compañías telefónicas. Y afirma que “cada vez hay más conciencia de que podemos gestionar lo que consumimos”.

"Expo Favela en Río de Janeiro"

Una de las claves para aumentar el potencial es Expo Favela, que se celebra este fin de semana en Río de Janeiro. Expo Favela busca la unión de habilidades y potenciales para establecer lo que debe ocurrir y “la gran necesidad del respeto mutuo”.

Expo Favela busca ser un punto de encuentro para los emprendedores de las favelas: "Reúno a estos emprendedores, a menudo con pocos recursos o con ideas interesantísimas que, de otro modo, nunca conocerían las empresas o los fondos de inversión”, dice. Y concluye que "si estas personas tienen la oportunidad de presentar su empresa, convencerán al financiador, gracias a su empuje empresarial, a su confianza en sí mismos, su motivación. Pero lo que les falta es el lenguaje de los inversionistas”.

Con ese objetivo, Athayde fundó una escuela de negocios con el respaldo de la Fundación Dom Cabral y ha creado un fondo de inversión dotado con 50 millones de reales (10 millones de euros). La Expo Favela de este fin de semana, que también se celebra en Río por primera vez, es una pieza de mosaico en la visión del fundador: "Lo más importante para mí es que estableceremos la idea del espíritu empresarial en los barrios marginados como algo que cambia vidas”.

(Jov/er)