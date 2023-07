AMPLIAR Manifestantes llaman a luchar contra el racismo y la violencia

30/07/2023 - Rio

Marcha de Mujeres Negras ocupó toda Copacabana

Mujeres negras de varias partes del estado de Río de Janeiro tomaron el malecón de Copacabana domingo. Participaron de la 9ª Marcha de Mujeres Negras, que llevó el lema Mujeres Negras Unidas contra el Racismo, Toda Forma de Opresión, Violencia y por el Buen Vivir al barrio de la zona sur de Río de Janeiro.

La manifestación fue organizada por el Foro Estatal de Mujeres Negras - RJ y contó con la participación de varios colectivos vinculados a la lucha contra la desigualdad racial. El evento cierra la semana de movilización por el Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña, el 25 de julio, y se realiza en vísperas del Día Internacional de la Mujer Africana.

La escritora Maria da Conceição Evaristo, propietaria de una producción literaria que combate la opresión de los negros, leyó el manifiesto de apertura de la marcha. “Vamos a ocupar una de las costas brasileñas más visibles, es un acto de valentía y denuncia”, dijo en el micrófono a las miles de mujeres negras presentes.

“Marchamos por el buen vivir. O bem viver convoca a uma política de participação coletiva da população negra, de construção de poder horizontal e de distribuição dos lugares de decisão para mulheres negras”, completou a escritora que, neste mês, inaugurou um centro cultural na região conhecida como Pequena África, en Río de Janeiro.

Junto a Conceição Evaristo, cerca de diez griôs llevaron una pancarta de apertura de la marcha, con el tema de la edición de este año. Los griots son narradores, muy respetados en las comunidades donde viven.

Juventud

La Marcha de las Mujeres Negras también abrió espacio para líderes jóvenes, incluidos niños. Alia Terra, de apenas 10 años, fue una de las activistas que habló. “Aquí estamos luchando con todas las mujeres, siempre unidas, contra todo tipo de violencia y racismo y por el buen vivir”, gritó, seguida de una ovación.

El acto continuó a lo largo de la costanera de Copacabana con gritos de “¡ven a la marcha, ven!”. Los participantes portaron pancartas, carteles y exhibieron placas con retratos de mujeres negras que lucharon por la defensa, el respeto y el empoderamiento de la población negra, como la escritora Carolina María de Jesús, la cantante Elza Soares, la intelectual Lélia González, la líder quilombola en el siglo XVIII Tereza de Benguela y la concejala de Río Marielle Franco, asesinadas en 2018.

La ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, hermana de Marielle, estuvo en la marcha y dijo que era una resignificación importante tener tantas mujeres negras reunidas en las afueras de un barrio donde normalmente solo trabajan.

“Estamos en marcha, no estamos dispersos, al contrario. Es bueno que tengamos al gobierno federal al frente de políticas públicas efectivas, desde la salud hasta la educación, la seguridad, que es lo más importante. novena marcha. Siempre hemos marchado y seguiremos marchando. Estar al lado de estas mujeres, para mí, es dar una sensación de calma y fuerza en este lugar”.

La ministra recordó que su hermana siempre participaba en las marchas. “Mari, si estuvieras aquí seguro que estarías alegrando mucho esta marcha, estarías aquí al frente. El hecho de que Mari no esté aquí significa que todas y cada una de las mujeres que tienen que estar aquí también están en peligro, así que aunque no podemos averiguar quién ordenó el asesinato y por qué, significa que las mujeres negras, la democracia, que está al frente, con valentía poner tu cuerpo en este lugar, donde históricamente no es para nosotros, también está en peligro”, dijo Anielle.

La abogada Marinete da Silva, madre de Marielle, recordó que la marcha se realiza en el mes en que su hija cumpliría años. “Estamos aquí para, todos los días, decir que estamos asumiendo cada vez más este poder y este lugar de expresión, que es el nuestro. Este julio que nos representa. Es el julio de los negros”, dijo.

Al recordar que el próximo año se realizarán elecciones municipales, Clatia Vieira, una de las organizadoras de la marcha, defendió que las mujeres negras ganen más espacio en la política. Levantó una bandera más del movimiento: la esperanza de que una mujer negra ocupe la próxima vacante de Ministra del Supremo Tribunal Federal.

“Trabajamos para esto, lo construimos. Es en este gobierno que las mujeres negras, por primera vez en la historia, se sentarán en esa silla, para que nuestras agendas sean discutidas con nosotras”.

La próxima vacante en el máximo tribunal del Poder Judicial de Brasil se abrirá en octubre de este año, con la jubilación forzosa (75 años) de la ministra Rosa Weber. El nombre del futuro ministro es elegido por el Presidente de la República y debe ser aprobado por el Senado.

Clatia Vieira recordó que la marcha no es una fiesta, sino un movimiento para enfrentar las luchas. Los números demuestran que la situación de las mujeres negras es desafiante. Son el 67% de víctimas de feminicidio y el 89% de víctimas de violencia sexual. En el mercado laboral, son los que más sufren el paro .

Leonídia Carvalho, es presidenta del Quilombo Dona Bilina, en Campo Grande, en la zona oeste de Río de Janeiro. Para ella, el acto de este domingo es también por la soberanía alimentaria de la población negra.

“Estamos luchando por varias luchas que han sido guiadas a lo largo de la historia, después de la liberación [fin de la esclavitud], cuando se les quitó a los negros el derecho a la tierra, a la vivienda, a la plantación, a la alimentación de calidad. Esta marcha representa una lucha para estas mujeres que están en sus casas, en sus cocinas y no tienen alimentos de calidad, es una lucha antirracista y por la soberanía alimentaria”.

La manifestación contó con la participación de grupos musicales, como Filhos de Gandhi, que cumplió 70 años .