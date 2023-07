AMPLIAR Evo Morales durante la entrevista-EFE/Martín Alipaz

30/07/2023 - Politica

Evo Morales afirma que congreso del MAS dirá quién es militante por convicción o ambición

El exmandatario boliviano y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, confirmó que el congreso de ese partido se realizará en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, y que ahí se mostrará quiénes son militantes por “convicción” o “ambición”.

Sigue.

En declaraciones a la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales indicó que el congreso del MAS, previsto para los primeros días de octubre, está “totalmente garantizado” en la población de Lauca Ñ, puesto que se han seguido las “normas” y los procedimientos ante el Tribunal Supremo Electoral del país.

En el congreso “se va a conocer quiénes son grandes radicales contra el imperio y quiénes son los llamados ‘renovadores’ que solamente están (en el MAS) por intereses, que no son (masistas) de convicción sino por ambición”, subrayó el exmandatario (2006-2019).

Hace varios días existe una polémica en el MAS entre los evistas o radicales, que siguen a Morales, y los arcistas o “renovadores”, leales al presidente del país, Luis Arce, respecto a si la sede del congreso oficialista debe ser Lauca Ñ o El Alto, ciudad vecina de La Paz.

El exgobernante, quien está en Venezuela para participar en los homenajes por el natalicio del expresidente de ese país Hugo Chávez, consideró que hay “mucho temor” a la celebración del congreso en Lauca Ñ por parte de algunos militantes del MAS.

Cuestionó que los “renovadores” hayan coincidido con algunos ministros y viceministros que provienen de antiguos partidos de la derecha y con “algunos que traicionaron” al MAS durante la crisis política de 2019, que definió como un “golpe de Estado” en su contra.

“A los compañeros de base, a los verdaderos militantes que sienten por la patria, (les pido) unidad, unidad y hacer fuerza en ese gran congreso”, fue la solicitud de Morales.

El expresidente mencionó que la convocatoria al congreso del MAS en Lauca Ñ, el mes pasado, fue “por unanimidad” y que él no influyó “para nada” en esa decisión, además de que se trata de un reconocimiento a la lucha del sector cocalero.

“Oponerse (al congreso en Lauca Ñ) es no respetar el estatuto y no respetar el estatuto es no ser militante” del MAS, manifestó.

En el congreso se elegirá a la dirección nacional del MAS, que Morales preside desde hace más de dos décadas, aunque algunos sectores creen que también se podría empezar a propones las candidaturas para los comicios de 2025.

Los líderes de las organizaciones sociales afines al oficialismo conocidas como el “pacto de unidad” mencionaron recientemente que no participaran en el congreso en Lauca Ñ porque “no está consensuado” y que el bloque evista definió aquello “a su capricho”.

A esto, los evistas respondieron que la “esencia” de esas organizaciones está en las bases y no en “dirigentes corruptos y prebendales”.

La disputa entre Arce y Morales en el MAS ha llevado a sus seguidores a anticipar, por separado, la candidatura de cada uno en las elecciones generales para el periodo 2025-2030.

La división en el MAS es evidente desde fines de 2021 entre evistas y arcistas con cuestionamientos y críticas mutuas por casos de corrupción, el actuar de algunos ministros y la situación económica del país.