AMPLIAR Cocinas móviles de cocaína destruidas por la policía boliviana

28/07/2023 - Judicial

Fuerza antinarcóticos destruye siete fábricas móviles de cocaína y aprehende a seis personas en Cochabamba

Efectivos de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico destruyeron siete “fábricas móviles de cocaína” en la localidad de Tamborada, del departamento de Cochabamba, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Sigue.

¡Se informa a la población boliviana de un nuevo operativo exitoso en la lucha contra el narcotráfico en el departamento de Cochabamba, municipio de Puerto Villarroel, localidad Tamborada! En este operativo se destruyeron 7 fábricas móviles de elaboración de cocaína”, escribió la autoridad en sus redes sociales.

Explicó que en el operativo se comisaron 20 galones de gasolina con capacidad de 60 litros, cinco galones con capacidad de 10 litros de ácido sulfúrico, 40 Kilos de bicarbonato de sodio, dos bolsas que en su interior tenían una sustancia con olor y color característicos a pasta base de cocaína, en estado húmedo.

El inmueble dónde se hallaron productos también fue secuestrado.

Yaneth G. M., de 23 años; Clemente A. C., de 55 años; Felipe R. C., de 43 años; Marco Antonio A. A., de 27; Onorio C. C., de 36 años; y María Luisa G. Ch., de 30 años, son las personas presuntamente implicadas en este delito que ahora están en calidad de aprehendidas.

“¡Nuestra lucha contra el narcotráfico no se detiene, hasta el momento en lo que va del año se destruyeron 60 laboratorios y 320 fábricas!”, manifestó Del Castillo.