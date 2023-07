24/07/2023 - Difusión

Conmemoran la Semana de las Hepatitis Virales

La médica hepatóloga del Hospital Centro de Salud, Claudia Gadea, brindó detalles sobre las actividades que se realizan en el marco de la conmemoración establecida por la Organización Mundial de la Salud.

Charlas para la comunidad y para los profesionales de los diferentes servicios de salud, se suman a testeos rápidos que se realizan para diagnosticar a tiempo las hepatitis.

La profesional destacó que el hospital Centro de Salud se constituye como uno de los efectores líderes en la provincia para el tamizaje, detección y difusión a la población de los riesgos de contraer hepatitis y de ser portadores de la enfermedad sin saberlo: “La idea es ofrecerle a las poblaciones de riesgo o que tengan dudas de que hayan tenido contacto con el virus de la hepatitis, una serie de actividades de concientización para que prioricen el estudio y diagnóstico oportuno”.

Este martes 25 de julio se realizará una charla taller en el Antiteatro Amenábar, a cargo de residentes del hospital, durante la cual se disertará sobre los distintos tipos de hepatitis que hay, cuáles tienen tratamiento y cuáles vacunas. Posteriormente las enfermeras de Infectología abordarán los riesgos de accidentes biológicos en el personal de salud. “Durante toda la semana los residentes de enfermería del anciano y el adulto están colaborando con nosotros y están dando folletos informativos que han sido provistos por el Ministerio de Salud y preservativos que van a ser entregados de 8 a 9 en el hall del hospital donde se dan los turnos”, agregó.

Siguiendo esta línea la referente comentó que el viernes 28 se contará con la presencia de los referentes del programa de Hepatitis y HIV de la provincia y de la doctora Emma Coronel, a cargo del Programa Nacional de Hepatitis Virales y HIV: “Estamos muy entusiasmados y queremos que se difunda a toda la comunidad que tanto este hospital, como el Padilla, el Avellaneda, el hospital de Concepción, la Unidad Centinela de Hepatitis y el hospital Nuestra Señora del Carmen ofrecen dosajes de hepatitis con test rápido y vacunación contra la hepatitis B para el adulto”.

“El mensaje para la comunidad es que por lo menos una vez en la vida se tienen que hacer el test de hepatitis B. Si tenes dudas, si atravesaste alguna situación que te haya puesto en riesgo como la práctica de sexo sin preservativos o si te han transfundido sangre, tenes que hacerte todos los test, tanto de la hepatitis B, como de la hepatitis C y el HIV”, dijo Gadea, al tiempo que instó a concurrir a los hospitales, ya que el testeo y la vacunación son gratuitos y van a recibir la información necesaria.

Hay hepatitis que no tienen cura, pero sí tratamiento, como la hepatitis B que si se detecta se debe tratar toda la vida como el HIV y para la cual a su vez existe vacuna. La hepatitis C no tiene inmunización, pero tiene un tratamiento curativo de entre ocho a doce semanas, dependiendo si el paciente tiene o no cirrosis: “Ante cualquier duda los invitamos a acercarse y consultar con cualquier clínico, no es necesario que sea con un hepatólogo, un gastroenterólogo o un infectólogo, sino que cualquier clínico o médico generalista puede pedir el dosaje de las hepatitis. En este momento contamos con test rápidos, es decir que con un solo pinchazo de dedo podemos estudiar hepatitis”, concluyó.