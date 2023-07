18/07/2023 - Perú

Delegaciones del Sur y Norte arriban a la capital para la marcha de hoy

La marcha de hoy 19 de julio contará con la presencia de delegaciones de las diferentes regiones, cuyos representantes ya arribaron a la capital.

Dirigentes de regiones del norte y sur confirman su presencia en la marcha del 19 de julio en Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y una asamblea constituyente.

Antonio Maquera, dirigente del Cusco y uno de los responsables de la movilización del 19 de julio, aseguró que desde el viernes comenzaron a viajar a Lima, los representantes de su región que participarán en la marcha que se realizará en el centro de Lima. “Los primeros en viajar están llegando a casa de sus familiares y residentes en Lima. El traslado se inició el viernes y continuará hasta el mismo 19 de julio. Se trata de una importante delegación que ha hecho un esfuerzo por llegar a la capital para exigirla renuncia de Dina Boluarte y pedir justicia para los asesinados en las marchas de principios de año”, señaló.

El presidente regional del Cusco, Werner Salcedo, adelantó que no permitirán una muerte más en las movilizaciones y que encabezará una protesta si se derrama una gota más de sangre en las próximas marchas de julio: “Corro el riesgo hasta de perder el cargo si hay una gota de sangre más derramada de los peruanos”, dijo el go- bernador, quien agregó que esta vez no se tolerará que se saquen las armas para asesinar a los peruanos.

“Basta de utilizar armas para quitar la vida de sus compatriotas”, fue el mensaje que dejó a los efectivos de la policía.

En Arequipa, un grupo de comerciantes y licenciados de las Fuerzas Armadas en situación de reserva no llegaron a concretar el posible viaje de delegaciones para participar en la marcha. Así lo confirmó el presidente de la plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres, Jhazmani Cayo.

El dirigente señaló, sin embargo, que los comerciantes acatarán la movilización el 19 de julio y mantendrán cerrados sus puestos en señal de protesta contra el Gobierno y en apoyo a la medida de fuerza. Germán Altamirano, di- rigente de Apurímac, manifestó que los representantes de su región tienen la consigna de marchar de manera pacífica, tanto en Lima como en sus lugares de origen.

“Rechazamos la violencia en todas sus formas y le pedimos a la Policía que cumpla con su labor de resguardar la integridad física de los manifestantes para que no vuelvan a ocurrir hechos de sangre como las que propiciaron la muerte de más de La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) informó que delegaciones del norte, sur y centro ya están listas para marchar mañana 19 de julio y exigirla renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.

Su presidente, Santos Saavedra, manifestó que las bases ronderiles de 22 regiones, entre ellas San Martín, Cajamarca, Lambayeque, Piura y La Libertad, ya están llegando a la capital.