13/07/2023 - En General

Tucumán presente en el Foro de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible

En representación del Gobierno de Tucumán, estuvo presente el secretario de Relaciones Internacionales, Mariano Fernández.

En Nueva York, el secretario de Relaciones Internacionales, Mariano Fernández, participa del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) representando al Gobierno de Tucumán, a la Secretaría General de la ZICOSUR y como miembro de ORU Fogar – Organización de Regiones Unidas-, bloque de integración que reúne a regiones de todo el mundo y de la cual la ZICOSUR es miembro fundador.

El HLPF es la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial. Este año, el lema del Foro es “Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles”.

En la sede de Naciones Unidas, el secretario Fernández expuso sobre el desarrollo productivo e industrial de Tucumán y el rol estratégico de la provincia en el Norte Grande. Seguidamente, detalló la experiencia de la Secretaría de Relaciones Internacionales en la internacionalización de la provincia, trabajando en concordancia a la agenda 2030 en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular, expuso sobre buenas prácticas vinculadas a los ODS trabajados por la Secretaría en materia de cooperación internacional como los Objetivos sobre agua limpia y saneamiento, sobre energía limpia y asequible, sobre industria, innovación e infraestructura, sobre ciudades y comunidades sostenibles, y sobre alianzas para los Objetivos.

Asimismo, Fernández se refirió al trabajo realizado desde la ZICOSUR en el crecimiento de esta zona de integración (que actualmente la componen 71 Estados Subnacionales) y en el trabajo multidimensional de sus comisiones. Destacó el rol de la Comisión de Ambiente en la elaboración del Mecanismo de Sustentabilidad del Gran Chaco Americano, realizado junto al consorcio “Por Nuestro Gran Chaco Sustentable” y la Unión Europea.

Seguidamente, en la sede de la Embajada Argentina ante Naciones Unidas, Fernández formó parte de una reunión de miembros ORU Fogar que participan en el HLPF. Estuvieron presentes Carles Llorens, Secretario General de ORU Fogar; Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, Ecuador; Ababacar Kalifa Ndao, presidente del Departamento de Dagana President of the Department of Dagana, representante de la Asociación de Departamentos de Senegal (ADS); Juan Schiaretti, gobernador de la Provincia de Córdoba; Silvina Rivero, ministra de Coordinación del Gobierno de Córdoba y Nerea Arrieta, Técnica Institucional de la Delegación del País Vasco en Estados Unidos.

A continuación, se llevó adelante el evento paralelo “Alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible regional”, co-organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y ORU Fogar, en el marco del Foro Político de Alto Nivel 2023. El objetivo del encuentro fue poner en valor el rol de las regiones y gobiernos subnacionales, y de la cooperación entre ellos para el avance en pos de la Agenda 2030. Además, se habló de la importancia de las alianzas público-privadas y los mecanismos de articulación multiactoral como base para alcanzar los ODS.

Los representantes expusieron buenas prácticas y casos concretos de acciones llevadas a cabo por sus gobiernos regionales y organismos internacionales vinculadas a innovación en las alianzas público-privadas, clusterización empresarial, internacionalización de las empresas, sostenibilidad en los procesos productivos y profesionalización en las nuevas economías.

Encuentro con la Representante Permanente de Argentina ante Naciones Unidas

La agenda del secretario Fernández en Nueva York incluyó un encuentro con la Representante Permanente de la República Argentina ante Naciones Unidas, embajadora María del Carmen Squeff. Dialogaron sobre la implementación de la Agenda 2030, la cooperación entre gobiernos locales y la promoción de los derechos humanos en Argentina y la región.