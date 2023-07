10/07/2023 - Según Massa

"Me gustaría que haya sinceridad en la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear ajuste con represión"

El ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, disparó contra dos presidenciables opositores: "Me gustaría que haya sinceridad en la dupla (Patricia) Bullrich - (Javier) Milei a la hora de plantear ajuste con represión".

"Que les digan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que van a cerrarla o que van a privatizar AySA", agregó el titular del Palacio de Hacienda y flamante presidencialista de Unión de por la Patria en declaraciones radiales.

"El viernes nosotros tuvimos una situación de desorden por empresarios que tomaron de rehén a la gente y pudimos poner orden sin reprimir", sostuvo Massa en referencia al paro de transporte.

Después, el líder del Frente Renovador apuntó directo contra Patricia Bullrich, una de las precandidatas presidenciales de Juntos por el Cambio: "Los que me acusan de dialoguistas son los mismos que pasaron por 13 partidos distintos… ¿Cuál es Bullrich, la de Montoneros, la que estaba con (Carlos) Menem, la que estaba con (Elisa) Carrió, la que trataba a (Mauricio) Macri de delincuente?".

"No me meto en la interna de los demás, pero en ambos espacios tenés a dos personas distintas que fueron parte del mismo esquema a la hora de descontar el 13% a los jubilados. A mí me tocó devolverlos", continuó uno de los socios de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el nuevo armado electoral.