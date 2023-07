AMPLIAR Fiesta de los Mellizos

07/07/2023 - En General

Famaillá celebrará una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Mellizos

La 15° edición del evento tendrá lugar desde las 15, en el Parque Temático Histórico del municipio. Una jornada para la familia con entrada libre y gratuita.

No solo el extraordinario sabor de sus empanadas convierte a Famaillá en uno de los destinos más atractivos para visitar dentro del Circuito Sur de Tucumán. Cuando se come la segunda, tercera, cuarta y hasta la quinta exquisitez de carne suave -jugosa, cortada a cuchillo y en horno de barro -obvio-, uno debe ser consciente que aquello no es lo único que se repite allí. Ocurre que la ciudad tiene un magnetismo especial hacia la réplica. Y así como en sus calles se encuentran replicados los edificios más emblemáticos del país y el mundo, existe un día especial en el calendario donde lo que aparece replicado son las mismas personas.

Esa fascinación, junto al amor por la patria y, sobre todo, por la familia, es lo que sustentará la celebración de la 15° Fiesta Nacional de los Mellizos, un encuentro que congrega también a trillizos y hasta cuatrillizos de todas las latitudes de Argentina, y que se desarrollará este 9 de julio, desde las 15, en el Parque Temático Histórico.

El evento se lanzó en el Ente Tucumán Turismo (ETT) en una conferencia que encabezaron el presidente del organismo, Sebastián Giobellina, el intendente de Famaillá, José Orellana, y el director de Turismo local, David Acevedo.

“Cuando hablamos de Famaillá hablamos de encuentros, eventos e innovación”, aseveró Giobellina al destacar el nutrido calendario de actividades con el que cuenta el destino a lo largo de todo el año. “Sus eventos terminan siempre en éxito, con la asistencia masiva de turistas”, elogió el titular de Turismo y destacó el marco en el que se desarrolla la fiesta, el fin de semana patrio, cuando Tucumán es la capital de la República Argentina.

Orellana, jefe municipal famaillense, definió al evento como “algo especial y diferente, con mucha identidad local”, además de destacar su crecimiento desde que nació como un simple encuentro, alcanzó la calidad de fiesta provincial y llegó, finalmente, a posicionarse como una propuesta de jerarquía nacional. “Eso habla sobre cómo la abrazó la comunidad tucumana y los turistas por su carácter popular, al ser con entrada libre y gratuita y con espectáculos de primer nivel”, dijo al informar que la edición 2023 contará con un cierre musical a cargo de Tyago Griffo.

Mucho más que mellizos

Los que asistan al colorido evento también podrán disfrutar de un espectáculo con artistas locales, además de degustar las empanadas más famosas del país en los ranchos de comidas típicas. “Tendremos a nuestros emprendedores ofreciendo sus productos en el lugar”, contó Acevedo, que celebró que el turismo de eventos en la ciudad constituya “una oportunidad de trabajo y de crecimiento para todos”.

Además, se realizarán los tradicionales concursos a los más parecidos, los mejores talentos y las mejores vestimentas. Los interesados deberán inscribirse desde las 10 de la mañana en la explanada del Cabildo.

“Tenemos alojados en la provincia a mellizos de Perú, de Santa Fe, Ushuaia, Córdoba y Buenos Aires, entre otros”, detalló el director de Turismo de La Capital de la Empanada. “El año pasado logramos reunir a más de 20 mil personas en nuestra ciudad y, este año, por la importancia de la fecha y por la gran oferta del evento, esperamos superar ese número”, concluyó.