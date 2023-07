AMPLIAR Lula espera invertir más de R$ 106 mil millones en 4 años en política industrial

06/07/2023 - Economía

Lula anuncia un nuevo Plan Industrial con fuertes inversiones

El gobierno federal prevé invertir R$ 106,16 mil millones en cuatro años para impulsar la nueva política industrial de Brasil. El anuncio fue hecho durante la 17ª reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CNDI), ayer jueves, en el Palacio del Planalto, en la que participó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sigue.

El principal financiador de la política será el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con recursos de R$ 65,1 mil millones. La Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y la Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial (Embrapii), estas dos últimas vinculadas al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), harán los demás aportes.

El presidente Lula señaló que el gobierno va a destinar recursos al BNDES y creará las condiciones para inversiones en innovación. “Se acabó el disparate de que el Estado tiene que ser fuerte o tiene que ser débil. El Estado tiene que ser el Estado necesario para poder dirigir e inducir el crecimiento económico del país”, dijo. “Dejemos esa cuestión de decir quién es mejor y quién es peor, Brasil necesita de ambos, necesita del Estado y necesita del sector privado. Y necesita formar más profesionales calificados si realmente quiere volver a ser un país industrializado”, agregó.

Lula reafirmó que la economía crecerá cuando el dinero circule en manos de la población y que las inversiones en educación no pueden ser consideradas gastos.

“Poco dinero en manos de muchos significa distribución de ingresos, significa menos pobreza, más poder de consumo, significa mejorar la vida de la sociedad, que es lo que tenemos que hacer. Con las medidas que ya hemos tomado aquí, el dinero está circulando. Si el dinero toca fondo, no se invertirá en bolsa, no se comprarán dólares; vuelve a comerciar. Cuando vuelves al comercio, gana el comercio, gana la industria, gana el empleo, ganan todos, no hace falta ser médico honoris causa para saber eso”, dijo.

Para el presidente, Brasil tiene una ventana de oportunidades y potencial para atraer nuevas inversiones. Citó la transición energética, la industria del gas y los modos de transporte.

“Brasil tiene la oportunidad que nunca tuvo. El hecho de que Brasil haya estado exiliado del mundo durante los últimos seis años le ha dado al mundo una sed, una necesidad de Brasil. Y tenemos que aprovechar que Brasil no tiene disputas con nadie, a Brasil le gusta todo el mundo ya todo el mundo le gusta Brasil”, dijo Lula, argumentando que esa es una de las razones por las que el país mantiene la neutralidad en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Desindustrialización

El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, señaló que el país enfrenta un proceso temprano de desindustrialización. Alckmin presentó datos que muestran que, en la década de 1970, la industria manufacturera representaba más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB – suma de bienes y servicios producidos en el país) brasileño y hoy ha caído para cerca del 10%.

“Es la magnitud del desafío que tenemos por delante”, dijo Alckmin al inaugurar la reunión.

El CNDI está vinculado a la Presidencia de la República y presidido por el Ministro de Fomento, Industria, Comercio y Servicios. Creado en 2004, el colegiado tuvo su última reunión en 2015. Está compuesto por 20 ministros de Estado y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), hoy Aloízio Mercadante, y 21 consejeros representantes de la sociedad civil.

Según la Presidencia de la República, el consejo regresa con la misión de construir una nueva política industrial para Brasil, “de carácter innovador, sostenible y socialmente incluyente”.

El presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Andrade, destacó que, en los últimos años, los principales y más industrializados países, como Estados Unidos, China, Alemania y Francia, decidieron invertir masivamente en el desarrollo industrial de sus países ya industrializados.

“[Ellos] se dieron cuenta de que, para enfrentar este nuevo momento que vivimos en el mundo, de inflación, de desempleo principalmente, de necesidad de generar empleos de calidad, conocimiento y tecnología, realmente solo la industria sería capaz de brindar tal necesidades de estos países”, dijo, citando hitos de la industria brasileña y la importancia de nuevas inversiones en el sector.

El presidente de la Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sergio Nobre, afirmó que la clase obrera siempre luchó por una política industrial, pero recordó que la industria instalada necesita tener la misma atención.

“Hay regiones importantes, regiones tradicionales, y es esta industria la que mata un león al día, lucha contra todo tipo de adversidades, para seguir sobreviviendo y mantiene regiones importantes del país”, puntualizó Nobre. “Es una industria que aún no ha llegado a la neoindustria, está luchando por salir de la segunda Revolución Industrial y pasar a la tercera”, enfatizó.

Gran interes

La tasa de interés básica de la economía, la tasa Selic, fue criticada durante la reunión, con el argumento de que las inversiones anunciadas no serán eficientes para impulsar la industria con el alto costo del crédito.

La tasa se fija en 13,75% anual. Aunque dejó de subir en agosto del año pasado, se encuentra en el nivel más alto desde principios de 2017, y los efectos del endurecimiento monetario se sienten en la suba del crédito y la desaceleración de la economía.

El presidente de la CNI señaló que el país necesita crédito con bajas tasas de interés. “Es la batalla que tenemos todos hoy para reducir las tasas de interés en Brasil, y creo que tenemos todas las condiciones para eso, para que comience esta reducción de tasas de interés”, dijo Robson Andrade, defendiendo también la aprobación de la reforma tributaria.

El representante de la CUT agregó que el tema debe ser tratado en el Senado Federal, que es el órgano que aprueba las candidaturas para la dirección del Banco Central, que fija la tasa Selic.

“Podemos tener la mejor política industrial del mundo, la mejor reforma tributaria del mundo, ahora con la tasa de interés en 13,75%, obligando al BNDES, que es el principal banco de desarrollo, a sacar un préstamo con 13,75% %, más el costo del banco, que llega al 20%, 21%, ¿cómo vamos a crecer?”, cuestionó.

Según el presidente del BNDES, de enero a mayo del año pasado, el costo de la tasa de interés fue de R$ 187 mil millones para el gobierno, ya que el índice Selic es el índice de la deuda pública. “De enero a mayo de este año, fueron R$ 297 mil millones, eso es R$ 110 mil millones más en costos de impuestos. Entonces, además de inhibir la inversión, están aumentando la deuda pública, que es la meta más grande del Banco Central, la relación deuda/PIB”, dijo. “Necesitamos reducir las tasas de interés, el Senado tiene que tener este debate con transparencia”, agregó Mercadante.

Anuncios

También este jueves se anunció la expansión de Brasil Mais Productivo (B+P), un programa lanzado en 2016 que ofrece consultoría técnica con soluciones para aumentar la productividad, la innovación y generar más transformación digital para las micro, pequeñas y medianas empresas brasileñas. .

El programa, coordinado por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios DIC, con el apoyo de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial y en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai), Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), BNDES y Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), ya atendió a más de 100 mil empresas en todo Brasil. La reformulación de B+P tiene como objetivo beneficiar alrededor de 185 mil empresas hasta 2026, con especial foco en el sector industrial, con una inversión de R$ 1,5 mil millones entre 2023 y 2026.

También se firmó un convenio de cooperación técnica para promover el desarrollo tecnológico y aumentar la oferta de máquinas, implementos, equipos y tecnologías adaptadas a las necesidades de la agricultura familiar. Además del MDIC, los ministerios de Desarrollo Agrario y Ciencia, Tecnología e Innovación, Embrapa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), BNDES, Finep, Embrapii y los bancos del Nordeste Brasileño, Brasil y Amazonia.

El acto forma parte de la reanudación del programa Mais Alimentos, como se anunció el día 28, en el Plan de Cultivos para la Agricultura Familiar .

Nueva politica industrial

Según el gobierno, el proceso de desindustrialización temprana implica una estructura productiva cada vez más centrada en los sectores primarios, encadenamientos menos robustos entre los eslabones de las cadenas productivas y exportaciones concentradas en productos de baja complejidad tecnológica.

“La reanudación de las políticas industriales, de innovación y de promoción de una inserción internacional calificada más competitiva implica la superación del rezago productivo y tecnológico. Ese es el desafío que se propone resolver el CNDI”, explicó la Presidencia de la República, en un comunicado en el que cita, entre los principios propuestos para la nueva política, la inclusión socioeconómica, la formación profesional y mejora de los ingresos, la reducción de las desigualdades regionales y la sostenibilidad.

En los próximos meses, el CNDI se concentrará en las seis misiones de la política industrial, derivadas de la problemática social y de desarrollo del país:

- Promoción de cadenas agroindustriales sostenibles y digitales para la seguridad alimentaria y nutricional

- Complejo económico industrial de salud resiliente para reducir las vulnerabilidades del Sistema Único de Salud (SUS) y ampliar el acceso a la salud

- Infraestructura sostenible, saneamiento, vivienda y movilidad para la integración productiva y el bienestar en las ciudades

- Transformación digital de la industria para aumentar la productividad

- Bioeconomía, descarbonización y transición y seguridad energética para garantizar los recursos a las generaciones futuras

- Tecnologías de interés para la soberanía y defensa nacional

Divididos en grupos de trabajo, los integrantes deben dialogar con los distintos segmentos de la industria, identificar cuellos de botella en la consolidación de cadenas y descarbonización, y diseñar estrategias y acciones para impulsar la actividad industrial en esas áreas.

Los siguientes pasos del trabajo pasan por definir las rutas tecnológicas de los diferentes sectores a desarrollar, así como los instrumentos a utilizar en estos procesos, como financiación y garantías, investigación y desarrollo e infraestructura de la calidad.