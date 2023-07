AMPLIAR Beneficios para la primera infancia

04/07/2023 - Inclusión

Brasil: Presupuesto para acciones en primera infancia sube 38,3% en 2023

Después de años de estrangulamiento, el presupuesto para acciones para la primera infancia (niños hasta 6 años) se amplió en 2023 de R$ 19,606 mil millones el año pasado para R$ 27,109 mil millones este año, un aumento del 38,3%.

“El informe muestra que hay un esfuerzo del gobierno para garantizar la materialidad de las políticas públicas para enfrentar algunos de los mayores problemas que enfrenta este público en Brasil: la pobreza y los riesgos asociados a ella, como la mortalidad infantil, la desnutrición crónica y los retrasos en la atención física. y desarrollo mental, propiedad intelectual”, destaca la SOF en el documento.

En la división por carpetas, el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social lidera el Presupuesto, con R$ 14,9 mil millones disponibles (54,97% del total). Luego vienen los Ministerios de Salud, con R$ 9,612 mil millones (35,46%); y Educación, con R$ 2,552 mil millones (9,41%). El resto se distribuye entre las siguientes carteras: Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (0,07%), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (0,06%), Ministerio de la Mujer (0,03%) y Ministerio de los Pueblos Indígenas (0,003%).

Otros tres ministerios, Igualdad Racial, Cultura y Deporte, informaron al Ministerio de Planificación que no había un programa presupuestario para la primera infancia en el presente año fiscal. En el gobierno anterior, estos departamentos se incorporaron a los ministerios que implementaban las políticas de primera infancia.

En cuanto a las agendas enumeradas en el Plan Plurianual (PPA) como prioritarias, las acciones vinculadas a la Bolsa Família (y la ex Auxílio Brasil) encabezan los presupuestos en 2023, con el 52,87% de los aproximadamente R$ 27 mil millones. Las acciones de promoción de la ciudadanía concentran R$ 8.544 mil millones (31,52%), y las destinadas a la inclusión social suman R$ 5.789 mil millones (21,35%). En tercer lugar, viene la agenda de atención especializada en salud, con R$ 5,495 mil millones (20,27%).

Evolución

Debido a cambios en la estructura de los ministerios y la denominación de los programas, no es posible comparar la evolución de 2022 a 2023. Sin embargo, en dos ministerios que no se fusionaron ni se separaron en el cambio de gobierno, es posible rastrear la evolución del presupuesto para la primera infancia en relación al monto ejecutado el año pasado.

En el Ministerio de Salud, el presupuesto para 2023 destina R$ 9.612 mil millones a acciones dirigidas a la primera infancia, un aumento del 37,5% frente a R$ 6.992 mil millones gastados en 2022. El Ministerio de Educación tiene R$ 2.552 mil millones este año, un 72,4% más que los R$ 1,48 mil millones ejecutados en 2022. En el caso del Ministerio de Cultura, que no tiene recursos previstos para este año, no hubo ejecución el año pasado por parte del Ministerio de Turismo, al que estaba subordinado el ex Secretario de Cultura .

Ejecución

La Secretaría del Presupuesto Federal también analizó la ejecución presupuestaria de las acciones para la primera infancia en 2022. El año pasado, el gobierno pagó R$ 18.719 millones de los R$ 19.606 millones previstos en el Presupuesto, equivalente al 95,47% de la previsión.

Aunque alto, algunos programas registran una baja ejecución. En el Ministerio de la Ciudadanía, responsable de las políticas sociales en el gobierno anterior, el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional gastó R$ 4,8 millones, poco más de la mitad (51,6%) del presupuesto total de R$ 9,3 millones. El programa destinado a la educación de la primera infancia gastó R$ 178,44 millones, el 35,5% de un total de R$ 502,28 millones.

En el Ministerio de Salud, el Programa de Vigilancia en Salud, que tenía un presupuesto de R$ 677,5 millones, gastó R$ 314,5 millones (46,4%). En el antiguo Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, no hubo asignación de fondos para políticas de apoyo a la implantación de centros de atención a la mujer, con un presupuesto total de R$ 590.000.

En acciones de promoción de la Política Nacional de Justicia, por parte del Ministerio de Justicia, el gasto en primera infancia totalizó apenas R$ 80.000, el 17% de un presupuesto de R$ 470.000. Entre las atribuciones de este programa se encuentran la lucha contra la trata de personas, la clasificación indicativa de la programación y la democratización del acceso a la justicia y la ciudadanía.

Aún con algunas restricciones, el informe muestra avances al evaluar la “ejecución física” (entrega de resultados). El Programa Nacional de Alimentación Escolar (Pnae) ha atendido a más de 7 millones de alumnos de jardines de infancia y preescolares. Entre los niños indígenas, el 40% de los bebés de hasta 1 año accedieron a consultas de crecimiento y desarrollo y casi el 90% de los niños de hasta 5 años tuvieron seguimiento de su estado nutricional y alimentario. El Beneficio de Provisión Continua (BPC) en la escuela atiende actualmente a 82.500 niños de hasta 6 años.

Desafíos

El documento menciona algunos desafíos del Ministerio de Planificación para identificar, en la maraña del Presupuesto, las acciones y ejes específicos relacionados con la primera infancia. Con el fin de reducir las distorsiones provocadas por acciones presupuestarias con grandes volúmenes de recursos, de los cuales solo una fracción de los gastos se destinan al área, el informe calculó el presupuesto total del programa ponderado por la participación de los niños hasta los 6 años. en la población brasileña.

El peso de este grupo de edad se calculó con base en la Encuesta Nacional Continua por Muestreo de Hogares (PNAD) del cuarto trimestre de 2022. Este método se utilizó para estimar el gasto total en primera infancia en gastos clasificados como no exclusivos (no restringidos al primer trimestre). infancia) y de carácter difuso (sin carácter específico). “Esto está en línea con las conclusiones de diferentes estudios que muestran cómo la garantía de derechos para el grupo de edad de 0 a 6 años es crucial para el desarrollo humano”, destacó la carpeta.

Marco legal

Definidas como políticas públicas para los primeros seis años de vida, las acciones dirigidas a la primera infancia siguen un marco legal específico. De acuerdo con el PPA 2020-2023 y las Leyes de Lineamientos Presupuestarios 2021, 2022 y 2023, estas acciones se clasifican como prioridades presupuestarias.

Además de la importancia destacada en el Presupuesto, tres dispositivos legales orientan la elaboración de una agenda “transversal y multisectorial” (que abarca varios ministerios). La primera es la Ley 13.257/2016 , que establece las directrices y parámetros para la evaluación de las políticas públicas para la primera infancia.

En 2021, el Decreto 10.770 instituyó la agenda transversal, especificando los ministerios participantes y su responsabilidad en la entrega de información y resultados de política. El año pasado, una ordenanza del ex Ministerio de Economía reguló la presentación de información y la clasificación de gastos.