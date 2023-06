AMPLIAR Haddad asegura que en la práctica, el cumplimiento se evaluará en 24 meses

29/06/2023 - Economía

Brasil: Meta de inflación pasa a ser continua a partir de 2025

A partir de 2025, el régimen de metas de inflación cambiará, con un horizonte más largo, anunció ayer jueves, en Brasilia, los ministros de Hacienda, Fernando Haddad, y de Planificación, Simone Tebet. El régimen de metas continuas fue aprobado por unanimidad por el Consejo Monetario Nacional (CMN) en la sesión de ayer.

Sigue.

La agencia mantuvo los objetivos para 2024 y 2025 en el 3%, con el mismo margen de tolerancia. El CMN también anunció la meta de inflación para 2026, que será del 3%, con un margen de tolerancia de más o menos 1,5 puntos porcentuales. La diferencia es que, a partir de 2025, la verificación del cumplimiento de la meta comenzará a demorar más de un año.

Para este año, la meta se mantuvo en 3,25%, también con una tolerancia de 1,5 puntos porcentuales. El régimen de metas de inflación existe desde 1999, aprobando el CMN cada año las metas del Índice Nacional de Precios al Consumidor Ampliado (IPCA) para los años siguientes.

Según Haddad, los detalles aún serán definidos en un decreto que será editado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, agregó que, en la práctica, el nuevo sistema verificará el cumplimiento de la meta en 24 meses, con el horizonte definido por el Banco Central.

Mayoría de votos

Integrada por los ministros de Hacienda, Fernando Haddad; Planificación, Simone Tebet; y por el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, el CMN se reúne todos los meses. Las decisiones suelen ser consensuales, pero en caso de desacuerdo, se deciden por mayoría de votos.

Según Haddad, la meta de inflación continua solo se aplicará a partir de 2025 porque será cuando finalice el mandato del presidente del BC, Roberto Campos Neto. Para el ministro, el nuevo modelo es importante para el país porque permitirá una convergencia más rápida de las políticas monetaria (tasa de interés) y fiscal (control del gasto público).

“Por todo lo que está pasando, a partir de agosto estamos en condiciones de tener un recorte consistente en las tasas de interés. Los indicadores están mostrando convergencia. Tenemos motivos para estar preocupados por la desaceleración [de la economía]. Queremos garantizarle a la sociedad un 2024 mejor que el 2023. Practicar tasas de interés en torno al 9% anual es algo que debe ser revisado por la sociedad, a la luz de los indicadores”, declaró Haddad.

Decreto

El decreto con el nuevo régimen, explicó la ministra de Planificación, Simone Tebet, aún no tiene fecha de publicación porque el texto aún depende del análisis legal del Palacio del Planalto. Según la legislación actual, la meta de inflación para 2026 debe publicarse este viernes (30) en el Diario Oficial. En teoría, el cambio de régimen puede posponerse.

Según el ministro, no hubo desacuerdos con el Banco Central porque la decisión fue unánime. “Los votos fueron unánimes. Ni siquiera hubo discusión u objeción. Yo estaba en la reunión. Para que quede claro, el objetivo no ha cambiado en absoluto, es del 3%. El quiebre tampoco, porque no sólo las expectativas del mercado sino también el propio Boletín Focus [encuesta semanal del BC con entidades financieras], ya estaremos dentro de los objetivos, dentro de los rangos”, justificó Tebet.

Más temprano, el presidente del BC dijo que el sistema de metas continuas sería una "mejora" y que un estudio interno del organismo indicó que el nuevo horizonte sería más "eficiente".

Carta blanca

Haddad calificó el cambio de modelo como “una modernización necesaria” y dijo que el cambio pondrá a Brasil en sintonía con los demás países que practican el régimen de metas de inflación. “Actualmente, solo dos países que adoptan metas de inflación utilizan el calendario de metas”, justificó. El ministro dijo que él y Tebet recibieron carta blanca del presidente Lula para tomar "la decisión más conveniente en este momento".

Bajo el régimen actual, el presidente del Banco Central está obligado a enviar una carta al Ministerio de Hacienda justificando el incumplimiento de las metas anuales de inflación. Según Haddad, el sistema de objetivos continuos debería hacer que el BC envíe más cartas. “La carta se emitirá al menos anualmente, pero esto tiende a ser más frecuente que en la situación actual”, declaró, sin entrar en detalles.

Aunque en la reunión de este jueves el CMN fijó la meta de inflación para 2026, Haddad dijo que ya no será necesario definirla año a año con el nuevo sistema. “El gobierno ya no tiene la obligación de establecer la meta anualmente, a menos que quiera cambiarla. Si no hay perspectiva de cambio, no es necesario confirmarlo [año por año]. Eso le quita al modelo una aprensión innecesaria, porque sólo se juntará si es necesario un cambio por menos o por más”, afirmó.