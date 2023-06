AMPLIAR Agua salada para el mate,, un asco

28/06/2023 - Salud

En Montevideo el agua salada que sale de los grifos exaspera a los residentes

Los residentes de la capital de Uruguay están cada vez más exasperados después de dos meses de agua del grifo con sabor salado que dañó los calentadores de agua, aumentó la demanda de agua embotellada y, según se informa, causó molestias estomacales.

El agua “sale cada vez más salada, así que no puedes beberla, pero tienes sed y entonces necesitas beberla”, dijo la ama de casa Natalia Moreira, de 33 años, que vive en uno de los barrios más pobres de Montevideo. Agregó que ella y sus hijos han estado sufriendo dolores de estómago y diarrea.

“Ahora me tomo un café y voy directo al baño. Antes no me pasaba eso”, dijo Moreira.

La gente en Uruguay siempre ha podido beber de forma segura el agua que sale de sus grifos, a diferencia de otros países de América Latina. Pero el país ahora sufre su sequía más severa en 44 años, luego de décadas sin inversión en reservas de agua dulce. El embalse detrás de la represa más grande de Uruguay, Paso Severino, está lleno solo en un 2,6%.

El río Santa Lucía, una de las vías fluviales más importantes del país, abasteció de agua dulce a Montevideo y sus alrededores durante más de 150 años, hasta los primeros días de mayo de este año. Las autoridades comenzaron a extraer agua del Río de La Plata..

Ha advertido que es probable que la calidad del agua empeore antes de mejorar. A principios de mayo, el Ministerio de Salud duplicó los niveles máximos permitidos de cloruro y sodio. Es probable que esos valores aumenten aún más, advirtió Lacalle Pou.

Los niveles en mayo y junio de cloruro, sodio, sólidos disueltos totales, hierro y trihalometanos, un compuesto que se ha asociado con ciertos tipos de cáncer, ya superaron los valores promedio previamente permitidos por las regulaciones de agua potable en Uruguay, dijo la Agencia Reguladora de Agua y Energía. .

Si las nuevas regulaciones del agua se traducirán en efectos adversos es un debate en curso.

Arturo Briva, decano de medicina de la Universidad de la República, escribió en una carta al alcalde de Montevideo el viernes que hasta el momento hay poca evidencia de tales efectos, pero dijo que eso no significa que no estén sucediendo.

Con más preguntas que respuestas, además de afirmaciones contradictorias sobre la seguridad del agua, no es de extrañar que los residentes desconfíen. Y abundan los informes anecdóticos. Álvaro Sosa, de 31 años, dijo que ya no tiene deposiciones completamente sólidas.

“Eso me preocupa”, dijo Sosa, de 31 años, que vive con otras siete personas en el barrio obrero Malvín Norte de Montevideo. “A todos nos pasa más o menos lo mismo”.

Los funcionarios de salud han rechazado las afirmaciones generalizadas de que el agua causa problemas estomacales. El Ministerio de Salud ha dicho que es más probable que las dolencias se deban a virus y aseguró al público hace apenas dos semanas que el agua “es apta para el consumo humano”.

Sin embargo, el ministerio también advirtió que las personas que padecen ciertas condiciones de salud y los bebés menores de dos años no deben beber agua del grifo.

La preocupación generalizada ha dejado a los residentes de los departamentos uruguayos de Montevideo y Canelones luchando por conseguir agua embotellada, y el aumento de la demanda ha aumentado su costo. El precio de un bidón de agua de seis litros subió un 10% en junio desde mayo, según el Ministerio de Economía.