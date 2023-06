27/06/2023 - Salud

Uruguay brindará medicamentos antidepresivos gratis

Medicamentos gratis y un aumento de los centros de atención son las propuestas estrella del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones que el pasado lunes se anunciaron desde los ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública de Uruguay.

Sigue.

"[En atención] no solo va a haber un aumento sensible en materia de adicción, sino que también se va a dar una mayor respuesta 24 horas a través de mayor cantidad de camas, que muchas veces es lo que se solicita y el sistema público no siempre se tiene la respuesta necesaria", dijo durante una rueda de prensa el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.

Apuntó que desde su cartera "se profundizarán acciones a través del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) con la creación de siete centros de inclusión y salud mental para jóvenes" con el objetivo de "alcanzar en el año 2024 a 35.700 jóvenes".

En ese mismo año, según Lema, también "van a haber 245 cupos en centros diurnos para atender adicciones y salud mental", a lo que añadió que además se van a crear "dos centros 24 horas para situaciones de extrema vulnerabilidad que van a ser puerta de entrada para evitar la saturación de hospitales".

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, destacó que "los medicamentos antidepresivos más utilizados -escitalopram, sertralina y fluoxetina- van a ser dados de manera gratuita", en la que será "la primera prestación que probablemente tenga un impacto importante en aquellas personas que tienen que consumir estos medicamentos de forma permanente y por periodos prolongados".

Asimismo, indicó que "muchos de los pacientes que han hecho intentos de autoeliminación no pueden completar su tratamiento con psicoterapia porque el copago de las prestaciones que se dan es relativamente alto". En ese sentido, la ministra avanzó que para estos pacientes "el Estado va a pagar dos tercios del copago de las prestaciones que se dan a nivel del Sistema Nacional Integrado".

"Hoy en día, el sistema de salud brinda cobertura hasta los 25 años de edad para psicoterapia con un copago y vamos a aumentar esta edad hasta los 30 años. Eso implica que hay 200.000 usuarios más que están habilitados a utilizar los tratamientos de psicoterapia brindados por las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva", agregó.

Rando afirmó que esta medida responde a los últimos estudios que se han hecho en Uruguay y que advierten que "el 50 % de las personas que lamentablemente se quitan la vida son menores de 30 años". Por último, subrayó que "se incluirá un control psicológico para los adolescentes que vayan a sacarse el carné anual de adolescente: además del examen físico y de los estudios que se les realizan se va a incluir una consulta con psicólogo para poder despistar cualquier indicio de depresión o de trastorno en su salud mental".

ama (efe, el país)