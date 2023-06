AMPLIAR El representante Permanente de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce. Foto: OEA

25/06/2023 - Golpista

Asamblea de la OEA conmina a Almagro a entregar informes sobre la auditoría a los comicios de 2019 en Bolivia

La 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que conmina a la Secretaría General del organismo, liderada por Luis Almagro, a entregar toda la información que sea requerida sobre la auditoría que hizo, sin contar con un marco normativo, a las elecciones generales de Bolivia el año 2019 y que derivó en la ruptura del orden constitucional.

Sigue.

El representante permanente de Bolivia en la OEA, Héctor Arce, explicó que el mandato de la Asamblea General tiene la “obligación inexcusable que tiene que ser cumplida de manera inmediata” por la Secretaría General, que desde el año 2020 se niega a proporcionar la información.

“El día viernes la Asamblea ha aprobado (una resolución que) establece que la Secretaría General debe entregar toda la información que le sea requerida (y), en base a esa información, es que se va a abrir la investigación”, puntualizó Arce en ATB Radio.

Bajo la dirección de Almagro se realizó una auditoría a las elecciones que ganó el expresidente Evo Morales en 2019. Los resultados preliminares fueron divulgados la madrugada del domingo 10 de noviembre sin notificar al Estado y fuera del convenio previamente establecido.

Si bien entre sus conclusiones estableció que se cometió “una manipulación dolosa”, seis informes de universidades independientes de los Estados Unidos señalaron que “la supuesta auditoría que llevó adelante la Secretaría General de la OEA fue absolutamente incorrecta (y que) llegó a conclusiones erróneas, forzadas, aberrantes y contradictorias”, afirmó Arce.

Además, de acuerdo con el embajador, se conoció que en la OEA no se tienen normas para la realización de auditorías como la hecha en 2019.

“Recientemente nos hemos enterado que no hay normas de auditoría, que se ha hecho una auditoría como se ha querido, esa gente que ha venido a hacer la auditoría lo hizo con una intencionalidad marcada, a ver lo que ha querido y a inventarse lo que ha querido”, argumentó.

Tras la presentación del informe de ese noviembre, el violento conflicto cívico-político se agudizó con el motín policial y la sugerencia militar de renuncia del Presidente. Acorralado, Morales dimitió y poco después la exsenadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, por lo que fue sentenciada a 10 años de cárcel.

A días de hacerse del poder, se dieron las masacres de Sacaba y Senkata. Militares y policías intervinieron protestas sociales que acabaron con la muerte de más de una treintena de personas y decenas de heridos por impactos de bala.

“Como bolivianos hemos sido víctimas de un ataque furtivo, de un ataque absolutamente incorrecto de una organización y ese ataque ha generado que en 12 horas se desinstitucionalice nuestro país; y lo más grave, ha generado 38 personas fallecidas, ha habido cientos de personas detenidas, miles de personas perseguidas, exiliadas, asiladas y un año de destrucción de nuestra economía y destrucción de nuestra democracia, eso no puede quedar en la impunidad y gracias a Dios hay una gran conciencia entre los embajadores, entre la comunidad”, sostuvo.

Bolivia pone en mesa de los diferentes escenarios de la OEA el reclamo sobre el accionar de Almagro en el quiebre institucional de 2019 y cuando se lo hace "éste se asusta, se enoja, no sabe qué decir, no sabe qué responder, y todo el discurso que dice es que este es un tema cerrado, pero ha quedado en la conciencia clara que éste no es un tema cerrado, que éste es un tema abierto, hay 38 vidas por detrás y hay la necesidad de investigación seria y es en ese rumbo que vamos a transitar ahora”, anticipó el representante boliviano.

En ese contexto, anunció que una vez que se instale el primer Consejo de la OEA, solicitará que se aplique la resolución adoptada y se inicie la investigación de todo este proceso para que hechos similares no sucedan en otras naciones.

“La investigación tiene que abrirse y tendrá que recibir los insumos que se han generado hasta el día de hoy. Recordemos que, sobre las falsedades de este informe publicado el 10 de noviembre, publicado de manera irregular, falla de forma, publicado lleno de falsedades, falla de fondo, que generó un golpe de Estado, se han hecho investigaciones posteriores”, insistió.