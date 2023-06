AMPLIAR Nuevos datos y algunas comunidades a cálculo

Nuevo repaso de datos incluye casi 16 millones de brasileños en el Censo de 2022

Programado para ser publicado el próximo miércoles, el Censo 2022 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) estuvo a un paso de ser comprometido. La falta de apoyo a los censistas para acceder a zonas remotas o desfavorecidas y la resistencia de algunos ciudadanos alimentada por noticias falsas casi hizo que se dejara de contabilizar el equivalente a casi un estado de Río de Janeiro.

En los últimos tres meses, sucesivos esfuerzos conjuntos del IBGE y del Ministerio de Planificación lograron revertir la situación. Una serie de grupos de trabajo incluyeron, en el último minuto, 15,9 millones de brasileños en el censo. En total, hubo tres operaciones especiales. El primero buscaba llegar a los brasileños en la Tierra Indígena Yanomami, que nunca habían sido registrados. Los otros buscaron reducir la tasa de no respuesta en dos ambientes opuestos, pero con resistencia a los censistas: las favelas y los condominios de lujo.

“Esta semana vamos a dejar información de hace 13 años, del Censo 2010. Para formular políticas públicas, conocer las demandas de la población y actuar en emergencias, necesitamos información actualizada. El censo es fundamental para saber quiénes somos, cuántos somos y cómo estamos hoy. No como éramos nosotros”, dice el asesor especial del Ministerio de Planificación, João Villaverde.

Indígena

Realizado en marzo, el censo en la Tierra Indígena Yanomami incluyó en el censo a 26.854 indígenas, de los cuales 16.560 en Roraima y 10.294 en Amazonas. El mutirão fue fundamental para actualizar la población indígena en Brasil, estimada en 1,65 millones de personas según el balance parcial presentado en abril. El número completo será divulgado recién en julio, cuando el IBGE presentará un balance específico del Censo 2022 para la población indígena.

El operativo en Terra Yanomami fue complejo, pero logró, por primera vez en la historia, registrar al 100% de la etnia en el territorio . Debido a que implica dificultades para acceder a poblados a los que solo se puede llegar en helicóptero, el grupo de trabajo fue coordinado por cinco ministerios y reunió a 110 funcionarios federales de los siguientes cuerpos: Policía Federal de Carreteras, que proporcionó los helicópteros; Ministerio de Defensa, que suministró el combustible; guías del Ministerio de los Pueblos Indígenas; empleados de la Secretaría de Salud Indígena de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai); además de los censistas del IBGE.

Realizado del 7 al 30 de marzo, el mutirão fue necesario porque el censo tradicional no logró llegar a todas las aldeas Yanomami. Debido a los operativos de desalojo de buscadores y la reubicación de helicópteros para las acciones de rescate humanitario, el censo tuvo que ralentizarse en febrero , cuando apenas se había contabilizado cerca del 50% de la población del territorio .

Chabolismo

En las favelas, el censo tropezó con otras dificultades. Además de la falta de seguridad en algunos lugares, muchos vecinos no quisieron abrir la puerta al empadronador porque habían recibido noticias falsas de que les iban a cancelar las prestaciones sociales. Otro problema, especialmente en las áreas más densas, fue la falta de direcciones en las comunidades . A menudo, los censistas no tenían información sobre las nuevas viviendas que habían aparecido en los últimos años, como porches y losas en el mismo terreno.

“Lo que impidió que los censistas entraran a la favela fue la falta de conexión entre los censistas y las autoridades públicas con la gente que vive allí. Además, hubo una falta de conciencia por parte de la gente por la falta de una explicación que llegara a los habitantes de las favelas sobre la importancia del censo y de respuestas sinceras y objetivas”, analiza Marcus Vinicius Athayde, director de Data Favela and Central Única adas Favelas (Cufa), que ayudó al IBGE en el grupo de trabajo.

El mutirão comenzó a finales de marzo, con el lanzamiento de una campaña en la Favela de Heliópolis, en São Paulo , en la que participó la ministra de Planificación, Simone Tebet. La operación se realizó en 20 estados y registró aglomeraciones subnormales (nomenclatura oficial de favelas del IBGE) en 666 municipios. El número de habitantes solo se sabrá en agosto, cuando el IBGE dará a conocer un extracto del Censo de 2022 para las favelas.

Según Athayde, Cufa primero ayudó a través de una campaña llamada Favela no Mapa, que utilizó a los líderes estatales de la entidad para concientizar a los residentes de las favelas sobre la importancia de responder al censo. A continuación, Cufa reclutó a residentes de las favelas y líderes locales para actuar como censistas y recopilar datos de las comunidades donde viven. También hubo esfuerzos de respuesta en eventos comunitarios.

“Responder al censo trae beneficios a los habitantes de las favelas, a sus vecinos, a sus familias, ya que el gobierno y las políticas públicas actuarán de manera más adecuada para esta población”, destaca Athayde.

Condominios

Finalmente, el último flanco de resistencia a los censistas se concentró en los condominios de lujo, principalmente en tres capitales: São Paulo, Río de Janeiro y Cuiabá. “Históricamente la tasa de no respuesta, que es el residente que no contesta al censador, ha estado alrededor del 5%. Esto en todos los países que hacen censo. En estas tres ciudades la tasa era del 20% en condominios de alta gama”, dice Villaverde, del Ministerio de Planificación.

En el Censo 2022, el promedio nacional de no respuesta fue de 2,6%, según el balance parcial difundido en enero. En el estado de São Paulo, alcanzó el 4,8%, principalmente por la negativa de los residentes de condominios de renta alta.

Para sortear los problemas, el Ministerio de Planificación y el IBGE promovieron una campaña masiva en las redes sociales. Parte de las inserciones tenía como objetivo sensibilizar a los porteros, que obedecen reglas estrictas para la entrada de extraños. Otra parte aclaró que los liquidadores no tienen potestad para prohibir al residente recibir el IBGE. “Muchas personas querían asistir al censo, pero no sabían que el empadronador no había venido porque el síndico se lo vetó”, recuerda Villaverde. También hubo reportajes de casi 10 minutos en la televisión local sobre el tema.

Según el asesor especial de Planificación, la movilización fue un éxito. “En una de estas tres capitales logramos reducir la no respuesta a menos del 5% en condominios de alto nivel”, dice. El operativo para condominios inició el 14 de abril y se prolongó hasta el 28 de mayo, último día de recolección de datos para el Censo 2022.

Obstáculos

La realización del Censo 2022 enfrentó varios obstáculos. Inicialmente programado para 2020, el censo se pospuso debido a la pandemia de covid-19. En 2021, el Supremo Tribunal Federal (STF) obligó al gobierno anterior a realizar el censo en 2022 .

En ese momento, el Ministerio de Economía autorizó R$ 2,3 mil millones para el censo, el mismo presupuesto de 2019 que desconoció la inflación acumulada en dos años. Dado que la recopilación de datos comenzó el 1 de agosto, el Censo de 2022 estaba inicialmente programado para finalizar en octubre del año pasado. Debido a las dificultades para contratar, pagar y mantener a los censistas, el final del censo primero se pospuso hasta febrero de este año.

Con falta de fondos y alta proporción de personas no registradas, el actual gobierno decidió hacer un presupuesto suplementario de R$ 259 millones al IBGE. El Ministerio de Planificación también decidió seguir la recomendación del Consejo Consultivo del IBGE, compuesto por expresidentes del organismo, demógrafos y académicos, y extender la recolección de datos hasta finales de mayo. En abril, una serie de mudanzas internas en el organismo impidieron una nueva solicitud de fondos por parte del IBGE.

Desde el 29 de mayo, el IBGE ejecuta los datos, para divulgación el próximo miércoles. “A principios de año, el ministerio tomó la difícil decisión de seguir el 100% de las recomendaciones del Consejo Asesor porque los datos recopilados hasta el momento no garantizaban la calidad del censo. Ahora, con los operativos especiales y el tiempo extra de recolección, estamos seguros de que el censo es robusto y está en línea con los parámetros internacionales de calidad”, dice Villaverde.